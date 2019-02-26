Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında
- Türk temsilcisi, CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın GEN-I Volley'e konuk olacak26 Şubat 2019 Salı 09:09
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.
Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak GEN-I Volley-Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçını, Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic yönetecek.
Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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