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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında

- Türk temsilcisi, CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın GEN-I Volley'e konuk olacak

26 Şubat 2019 Salı 09:09
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında


AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.

Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak GEN-I Volley-Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçını, Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic yönetecek.

Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:09
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. CEV Challenge Kupası
  3. GEN-I Volley
  4. Voleybol

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