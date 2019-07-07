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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yol seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yol seferberliği başlatıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:32
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yol seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yol seferberliği başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni döneme hızlı başladı. Asfaltlama sezonunun açılması ile birlikte Aydın’ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Nazilli’de de çalışmalara devam ediliyor. Nazilli Dereağzı’nda yapılan çalışmada derenin üzeri kapatılıyor. Birkaç hafta içerisinde bitirilecek olan çalışmanın ardından mevcut yol da genişletilmiş olacak.


Diğer taraftan Nazilli’de Namık Kemal Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Nazilli Yaylapınar yayla yolu, Nazilli Kavacık yayla yolu, Nazilli Kavacık Yaylapınar bağlantı yolunda da onarım ve genişletme çalışmaları yapılarak asfalta hazırlıkları tamamlanacak. Nazilli’de toplam 16 km yol onarım ve genişletme çalışması yapıldığı belirtildi.


Başkan Çerçioğlu Aydın genelinde çalışmalara aynı hızda devam edeceklerini belirterek “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına da ağırlık verdik. Aydın genelinde yapılmamış yol bırakmayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:32
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