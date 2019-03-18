Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri atalarına götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretine Söke’de yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Şehitliği ziyaret etmek isteyen Sökeliler için Büyükşehir Belediyesi tarafındanotobüs tahsis edildi. Şehitliği ziyaret eden Sökeliler aynı zamanda tarihi yarımadayı gezerek duygu dolu dakikalar yaşadı.

Aydınlıların şehitlerini ziyaret etmek ve yad etmek için ziyaret ettikleri şehitlikte Sökeli vatandaşlara rehberler tarafından tarihi sahnelerin yaşandığı savaşın gidişatı anlatıldı.

Şehitlerine ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen ve büyük çoğunluğu ilk şehitliğe gelen Sökeliler kendilerine bu imkanı sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.