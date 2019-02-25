Aydın Büyükşehir, Bakanlıktan kiralanan araziyle ilgili açıklama yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kiralanan yer ile ilgili açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Kuşadası Türkmen Mahallesinde yer alan ve 11.955 m2 büyüklüğe sahip alan iddia edildiği gibi botanik park olmayıp, 08.02.1994 ve 14.10.2004 tarihlerinde Turizm Bakanlığınca onaylanan imar planlarında günü birlik turizm alanı fonksiyonlu hazine mülkiyetinde bir parseldir. Parsel; 15.12.1994 tarihli bakanlar kurulu kararıyla da turizm bölgesi ilan edilmiş ve akabinde parselle ilgili yetki sahibi olan Turizm Bakanlığınca ihale edilmiştir. Parselin kamu kullanımı sağlanması amacı ile idaremiz iştirakince kamu menfaatine ihaleye katılım sağlanarak bakanlıkla sözleşme imzalanmıştır.

Sonrasında ise Turizm Bakanlığınca onaylanan proje uyarınca, parselin tabanda %4’ü vatandaşlarımızın günü birlik ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile değerlendirilmekte, bitki örtüsüne zarar verilmemekte, günü birlik alanda zemin düzenlemesi ve tesviye yapılmaktadır. Geri kalan 11.500 m2 alan da aynen muhafaza edilmektedir. Bunun dışında parselin içine veya çevresindeki alanlara herhangi bir müdahale söz konusu dahi değildir. Konunun kamuoyunca bu çerçevede değerlendirilmesini, bilerek ve maksatlı olarak kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir takım çevrelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.