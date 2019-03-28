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Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su sayaçlarının düzenli bir periyotta okunduğu belirtildi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su sayaçlarının düzenli bir periyotta okunduğu belirtildi.


ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bazı basın yayın organlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçekdışı haberlerden dolayı, ASKİ Genel Müdürlüğü olarak halkımızı doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. ASKİ Genel Müdürlüğümüzce abonelerimizin sayaçlarını düzenli bir şekilde, aylık olarak okunmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kasım ayı Genel Kurulunda Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla su faturalarında yüzde 7’ye varan indirim yapılmıştır. Fatura tutarlarına bakıldığında bu açık bir şekilde görülecektir.Vatandaşlarımızın gerçekdışı haberlere itibar etmemesini rica eder, tüm kamuoyuna saygı ile sunarız” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
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