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Aydemir’den islamofobi tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında Müslümanlara yönelik menfur saldırıyı lanetleyerek, İslam Dünyasına başsağlığı diledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:41
Aydemir’den islamofobi tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında Müslümanlara yönelik menfur saldırıyı lanetleyerek, İslam Dünyasına başsağlığı diledi. ‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.’ ilahi hükmünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’ye yoldaş olan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ dedi.

 

İSLAM DİNİ, SEVGİ DİNİDİR

 

İslam Dininin hoşgörü, sevgi dini olduğu, bu ilahi muhabbetin önünü kesmeye çalışan küresel şer odaklarının İslamofobi illetine tutularak, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara karşı hain saldırılar gerçekleştirdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, İslam Alemine metanet dileyerek, ‘Yüce dinimizin emri olan hoşgörümüzü sürdürmeli, birlik ve beraberlik içinde sevgi mesajları vererek, şer odaklarının hain çabalarını böylelikle telin etmeliyiz’ değerlendirmesinde bulundu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VURGUSU

 

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘“Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız” ifadesini paylaşarak, sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, bizim farkımız yaradılanı yaratandan ötürü sevmektir. ‘ dedi.

 

AYDEMİR’DEN OLTU BULUŞMASI

 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 mart süreci kapsamında Oltulu dadaşlarla buluştu. AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, MHP ilçe yöneticileri, Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Oltu merkez, Ayvalı, Gökçedere mahallelerini ziyaret ederek istişarede bulundu. Kanaat önderi Hafız Ali Ağırman’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler, hayır duası aldı.

 

YENİ ZELANDA’DAKİ MENFUR SALDIRI

 

Oltu’da gerçekleştirilen çalışmalara Yeni Zelanda’da meydana gelen menfur saldırı damga vurdu. Ziyaretlerinde İslam Aleminin acısını paylaştıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, Avrupa başta olarak dünyada yayılmaya çalışılan İslamofobi’ye karşı Müslümanların feraset ve basiretle yaklaşmaları, birlik ve beraberlik içinde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

 

‘ALLAH BİZE YETER’

 

Yeni Zelanda’da meydana gelen alçak saldırı karşısında üzüntü içinde bulunan Oltulu dadaşlarla yaptığı sohbette Ali imran Suresi 173’üncü ayetinde yer alan, ‘Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” dediler. ‘ ayetini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Biz Müslümanca duruşumuzu sürdürmeli, insanı eşrefi mahlukat olarak gören dinimizin gereği olarak muhabbet ve hoşgörümüzü her zaman ortaya koymalıyız. Unutmamalıdır ki, Milli şairimiz Mehmet Akif’in kaydıyla, ‘Şehâmet dini, gayret dini ancak Müslümanlık’tır/

 

Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.’ Bize düşen metanet ve basirettir.’ dedi.

 

AYDEMİR CUMHUR İTTİFAKININ MANASINI PAYLAŞTI

 

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet Ayvalı ve Gökçedere’de Oltulu dadaşlarla bir araya geldi. Meşverette ‘Cumhur ittifakının yalnızca ülke içinde değil küresel boyutta da özel bir mana içerdiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakı milli bir duruştur. Bu ittifak, öngörüleri, tespitleri ve vizyonuyla, cihana milli iradenin birlik ve beraberliğini gösteren bir ittifaktır.’ dedi.

 

‘OLTULU DADAŞLAR YİNE FERASET SERGİLEYECEK’

 

Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, Ak Parti ve MHP yöneticileriyle birlikte Oltu esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Önceliği milli beka olan Cumhur İttifakının 31 marttan zaferle çıkmasının küresel boyutta da bir mesaj olacağının altını çizen Aydemir, ‘Oltulu dadaşların ferasetlerinden şüphemiz yok. ‘kaydını düştü.

 

AYDEMİR AĞIRMAN HOCAEFENDİNİN NİYAZINI PAYLAŞTI

 

Oltu ziyaretinde ruh mimarlarımızdan, kanaat önderi Hafız Ali Ağırman Hocaefendiyi ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Ağırman hocaefendinin nasihatlerini aldı, ümmeti Muhammed için hayır niyazlarına ortak oldu. Aydemir ve beraberindekiler daha sonra 22 yaşında dar-ı bekaya göçen Oltulu Batuhan Kara ve Oltu Gökçedere’nin sevilen siması Gültekin Bektaş’ın ailelerine taziye verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:41
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