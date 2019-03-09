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Aydemir: ‘Rabiamıza nefsimiz fedadır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hınıs’ta AK coşkuyu paylaştı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
Aydemir: ‘Rabiamıza nefsimiz fedadır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hınıs’ta AK coşkuyu paylaştı. ‘Hınıs’ın irfanına danışmaya geldik. Hınıs mektebinde kardeşlik dersinden istifade etmeye geldik’ diyen MilletvekiliAydemir, Hınıslılara seslenerek, ‘Rabia imanında gönüllerini buluşturanlara nefsimiz fedadır.‘ dedi.


AYDEMİR’DEN HINIS BULUŞMASI


Konuşmasında, Hınıslıların milli irade vakar ve haysiyetini temsil ettiği, bir izzet mekanı olan ilçenin mukaddesata bağlılık ve hassasiyette tarihi bir duruşu kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bezmi eleste, ‘bütün müminler kardeştir’ ahdinde karar kılan, vatanın birliği, devletin dirliği, mukaddesatın ebediliğine iman edenlere yüreğimizi sunuyoruz.’ ifadesini kullandı.


AK İSTİŞARE


AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Sönmez, Belediye Başkan adayı Erdoğan Eren,ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclisi adayları ve partililerle birlikte AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi’ni hizmete açtı. 500’ü aşkın bir araç konvoyuyla karşılanan AK Parti heyeti, ilçede bir bayram havası yaşadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen sevgi ve saygı gösterisine ortak oldu.


HINIS’TA FERASET GALİP GELECEK


Hınıs Belediye Başkan adayı Erdoğan Eren, Belediye Meclis üyeleri ve Hınıs AK Parti teşkilatıyla bir araya gelerek, seçim çalışmalarının seyri hakkında müşaverede bulunan Milletvekili Aydemir, 31 Mart seçimlerinde Hınıs basiret ve ferasetinin galip geleceği, Hınıslı dadaşların AK kararda buluşacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.


‘HINIS GÖNÜL ADRESİMİZ’


Hınıs’ı gönül adresi olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ilçede Kurani manada bir kardeşliğin hakim olduğu, huzur ve güvenin ilçeyi lahuti bir atmosferle kapladığını kaydederek, ‘Hınıs 31 martta temsil ettiği değerlere, kanaat önderlerinin çizdiği ufka sahip çıkacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu 2023 seferinde özel bir yer edinmeyi sürdürecektir.’dedi.


HINIS SOKAKLARINDA AK İSTİŞARE


AK Heyetle birlikte Hınıs sokaklarını gezerek, dadaşlarla hasbıhal eden Milletvekili Aydemir,’ Hınıs ilçemizinsokaklarını gezmek, hemşehrilerimizle sohbet etmek, her seferinde huzurun odağına taşıyor insanı. Bu defa da öyle oldu; Hınıslı kardeşlerimin 31 Mart için ak beklentileri tereddütsüz gerçekleşecek inşaallah.‘ yorumunu yaptı.


‘AK PARTİNİN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLER MAMUR; DİĞERLERİ İSE ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR’


Hınıs esnafının konuğu olan Milletvekili Aydemir, seçim irtibat bürosunda Hınıslılarla bir araya gelerek istişarede bulundu, Hınıslıların yerel yönetim beklenti ve dileklerini aldı. Hınıslı dadaşların,“AK Parti hizmet siyasetinin adresidir. Ak partinin yönettiği şehirler mamur; diğerleri ise çöp, çukur, çamur!” tespitlerine ortak olan Milletvekili Aydemir, daha sonra Hakka vuslat eden merhum Selahattin Çelebi’nin ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
  1. doğa

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