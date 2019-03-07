Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham kaynağımızdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak’ kararlılığına sadık kalanlar, ila’yı kelimetullah’a can adayanlar, devleti ebed müddet azminden ayrılmayanlar, Sakarya’yı ayağa kaldıranların ilham kaynağı mukaddesatımızdır. Onlardan alınan mesajı asrın idrakine söyletmeyi vazife edinenler önünde hiçbir engel yoktur. Davaları mübarek, seferleri kutludur’ dedi.

‘KARDEŞLİK AHDİMİZDE KARARLIYIZ’

28 şubattan 15 Temmuza, milli iradeye kefen biçmeye kalkanların her daim zelil oldukları, ekonomiden sosyal yaşama çeşitli spekülasyonlarla millet azmini kırmaya çalışanların her dem rezil kaldıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘İlhamını Kur’andan alan, onun kardeşlik, birlik ve beraberlik emrine uymakta karar kılan milli irade, Regaipten, Berat’a,kainata kandil kandil, adalet ve hak aydınlığını hakim kılacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır.’ mesajını verdi.

‘MİLLİ İRADENİN İLHAM KAYNAĞI MUKADDESATIMIZDIR’

Hak yolunda, ölümlerle eğlenen tunç yürekli ecdat torunlarının, ülke üzerinde her türlü çirkin oyunları tezgahlamak isteyen küresel dessaslar ve onların FETÖcü iblis yandaşları karşısında, Hak rızası için destansı bir duruş ortaya koyduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘İman dolu göğsü gibi serhaddi olan milli irade 2019’dan 2071’lere muhteşem ve muazzez seferini sürdürecek, İnşallah batıl yine zail, hak daim galip olacaktır.’ dedi.

AYDEMİR’DEN RABİA VURGUSU

Üç ayların başlangıcı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, ‘Yüce Milletimizin en büyük gücü Kuran’dan aldığı ilham ve Hakka teslimiyet imanıdır’ ifadesine yer veren Milletvekili Aydemir, ‘İslam aleminin manevi coşkusunu paylaşıyor, Rabiamız uğrunda canlarını adayan şühedamızı rahmet, gazilerimizi minnet ile anıyor, her işinde ‘Allah’a dayanan milletimizin Regaip Gecesini kutluyoruz’kaydını düştü.