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Aydemir: ‘Milli irade cumhurbaşkanımıza minnettardır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhurun ittifakı, milli irade değerlerini koruma yolunda, bir iman ve vicdan safıdır.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:22
Aydemir: ‘Milli irade cumhurbaşkanımıza minnettardır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhurun ittifakı, milli irade değerlerini koruma yolunda, bir iman ve vicdan safıdır. Milli iradeyle saf tutanlar daim galip;onun inanç ve değerlerine karşı duranlar ise daim zelil olacaklardır. ‘ dedi.


28 ŞUBATÇILARA LANET


‘28 şubat zulmünü sahneye koyarak, mukaddesatına bağlı, değerlerine sadık, inancını yaşamak ve yaşatmakta kararlı milli iradenin önüne set çekmek isteyenler maşeri vicdanda daima lanetle anılacaktır. ‘ vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının 28 şubat zihniyetine karşı kutlu bir duruşu temsil ettiğini belirtti.


ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE YENİ BİR DİRİLİŞ


28 şubatta inanç sahiplerine zulmü reva görenler karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda ve davasında buluşanların bir iman ve vicdan kararlılığı gösterdiği, başörtüsüne, ibadete engel olmak isteyen 28 şubat zalimlerinin haki yeksan edildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli’ diyenler, milli irade kutsallarına karşı cephe oluşturmuş şer ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmüş, hak bir kere daha batıla galip gelmiştir. ‘ dedi.


28 ŞUBATÇI ZALİMLER KARŞISINDA HAYSİYET VE VİCDAN KARARLILIĞI


Cumhur ittifakının, 28 şubat zalimleri karşısında kaydedilen milli ve manevi metanete sahip olanlar, ecdattan tevarüs eden mukaddesat hassasiyet ve dikkatini korumak uğrunda nefsini adayanlar, hak yoluna baş koyanların oluşturduğu bir haysiyet ve fazilet kaydı olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ’28 şubat ihanetine hayır diyenler, 15 temmuzda FETÖ iblislerine dur çekenler Cumhur ittifakının gücüdür. Allah’ın tevfiki, milletin teveccühü bu değerler safınadır. ‘ yorumunu yaptı.


ERDOĞAN’IN UFKUNDA BULUŞANLAR HAYIRLA ANILACAK


Milletvekili Aydemir, ‘28 şubatta başörtüsüne karşı savaş açanlar, inanç sahiplerine kamuyu kapatanlar, milli irade değerlerini yok etmek isteyenleri bu millet daima lanetle anacak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Onun önderi olduğu, mukaddes değerler üzerinde yeni bir dirilişi başlatan milli vicdan ve irade hareketi ise ebediyen hayır ve şükranla anılacaktır. ‘ dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:22
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