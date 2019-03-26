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Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa ittifakıdır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 Mart Seçimleri Köprüköy odağında, dadaşlarla gündeme ilişkin gelişmeleri ele aldı, Cumhur ittifakı kapsamındaki oluşumun Türkiye siyasi tarihine kazandırdığı vizyon ve sağlayacağı getirileri aktardı.

26 Mart 2019 Salı 13:08
Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa ittifakıdır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 Mart Seçimleri Köprüköy odağında, dadaşlarla gündeme ilişkin gelişmeleri ele aldı, Cumhur ittifakı kapsamındaki oluşumun Türkiye siyasi tarihine kazandırdığı vizyon ve sağlayacağı getirileri aktardı. Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakı, Çanakkale’den Aziziye’ye mübarek bir duruşu temsil edenlerin, ecdada vefa ittifakıdır’ dedi.


KÖPRÜKÖY, DEĞERLER KÖPRÜSÜ


Köprüköy’ün ismiyle müsemma olarak, dadaşlık tarihinin dünü ve bugünü arasında bir gönül bağını temsil ettiği, beşeri ve tarihi değerleriyle Pasinler Ovası hinterlandında bir Erzurum Ziyneti olduğunu vurgulayan milletvekili Aydemir, ‘Arife tarife hacet olmaz. Köprüköylü dadaşlar yüksek irfanlarıyla Cumhur İttifakında sabit kadem halinde’ kaydını düştü.


CUMHUR İTİTFAKI PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Köprüköy Belediye Başkanı ve adayı Osman Belli, Köprüköy AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte ilçe Seçim Koordinasyon merkezinde bir araya geldi. Seçim sürecine ait gelişmelerin ele alındığı istişarede, Belli tarafından hazırlanan sosyal ve ekonomik projeler değerlendirildi.


KÖPRÜKÖY ESNAF VE EŞRAFIYLA BULUŞMA


SKM’de gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe esnaf ve eşrafını ziyaret eden Cumhur İttifakı heyeti, Köprüköylü dadaşların yeni döneme değgin beklentilerini tespit etti, öngörü ve kayıtlarını aldı. Beka Meselesinin Köprüköylü dadaşların ortak hassasiyet ve dikkatlerine mucip olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda ittifak halinde’ dedi.


SEKMEN VE BELLİ’YE TEŞEKKÜR


Esnaf ziyaretlerinde gündemin bir diğer odağı da yerel hizmetler oldu. Kentsel görünüm ve dönüşüm konusunda beklentilerini paylaşan Köprüköy eşrafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum Belediyecilik tarihinde bir çığır açtığını, mezralara kadar ulaşan önemli hizmetler gerçekleştirerek Erzurum’a ait bir belediyecilik konsepti oluşturduğunu belirterek, Köprüköy’e yaptığı hizmetlerden ötürü Belli ve Sekmen’e müteşekkir olduklarını kaydettiler.


‘CUMHURBAŞKANIMIZ NEREDE İSE BİZ ORADAYIZ’


Köprüköy çalışması sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Karayazı’dan Aşkale’ye, Köprüköy’den Oltu’ya, Hınıs’tan Horasan’a, Erzurum’un tüm ilçeleriyle birlikte Cumhur İttifakında özel bir duruş ve kaydın adresi olduğunu, Dadaşların ‘Cumhurbaşkanımız nerede ise biz oradayız’ kararlığını gösterdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:08
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