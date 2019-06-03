Aydemir: ‘Bayram, birlik ve kardeşlik mesajıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Vicdan ve iman dersleri aldığımız;islami hayat ve töreyi bihakkın yaşadığımız; mistik bir terbiyenin hakimiyeti altına girdiğimiz; ulvi endişe ve hassasiyetler kazandığımız Ramazan ayının manevi şevk ve hazzını bayramla tamamlamayı nasip ettiği için yüce Rabbimize şükrediyoruz. ‘ dedi.

BAYRAMLARI AKİFÇE TARİF

‘Bayramlar ruhu olan günlerdir. Bu ruh, bizim temellerimizi, değerlerimizi, ulvi niyet ve emellerimizi kuşatır veifade eder.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Mehmet Akif’in “Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır/ Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır” dizeleriyle eşsiz biçimde tarif ettiği bayram iklimi, aziz milletimizin asırlardır cihanda tesis etmeyi hedeflediği bir mefkure ve halettir. Bu iklim;yaradılanı yaratandan ötürü sevmek, Alvarlı Efemin ifadesiyle, Mevlayı candan sevmek ve bu yolda hak rızasına ermektir. ‘

RABİA İMANI

Mesajında Alvarlı Muhammed Lütfi Efe’nin, ‘Tevhîd ede zevk ile/Hakk’ı seve şevk ile/Tasdîk inerse dile/Bayrâm o bayrâm ola/Dildeki Rahmân ola/Derdlere dermân ola/Âzâde fermân ola/Bayrâm o bayrâm ola’ vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, bayramın Rabia imanı içinde vahdet ve tevhid buluşması olduğunu belirtti.

BAYRAMIN MESAJI: KARDEŞLİK, BİRLİK VE BERABERLİK

Milletvekili Aydemir, ‘Ortak iman ve heyecanı, manevi ahenk ve üslup içinde paylaştığımız bayramın kaydettiği en beliğ ve fasih mesaj kardeşlik, birlik ve beraberliktir. Aynı kaynaktan neşet eden ve aynı milli ve manevi adrese yönelen büyük milletimiz,kendini tarif ve takdim eden Malazgirt’ten Çanakkale’ye, kaydettiği eşsiz duruş içinde, muhteşem değerleriyle asrın idrakine kendini söyletmeye devam edecektir.’ mesajını verdi.

MİLLETİMİZİN İMAN KUVVETİ

‘Bizim iman kuvveti dediğimiz, ‘inanmak gibi bir milleti büyük yapan eşsiz güce erişmiş yüce milletimiz, yalnız Anadolu Coğrafyasında değil, cihanda kan ve gözyaşlarıyla hayat süren mazlumların da hamisi, sahibi olmayı sürdürecektir.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir,‘Birliğimiz, dirliğimiz ve bütünlüğümüzle çıktığımız 2023, 2053 ve 2071 seferlerinde kızıl elmamız islam ahlak ve faziletinin gereği olarak adalet ve sevgiyi cihanın en ücra köşesine dahi taşımak ve yaymaktır. Bize bezmi ezelde verilen mukaddes görev budur. ‘ dedi.

MİLLİ METANET, MANEVİ DİRAYET

Milletvekili Aydemir, ‘Küresel vicdanı insani değerlerde uyandırmaya azmetmiş Yüce Milletimizin manevi coşku ve hazzını paylaşıyor;tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet rabiası uğruna nefsini adayan aziz şühedamızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Şairimizin, milli metanet ve manevi dirayetimizi tasvir eden: ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.’ kaydını yürekten paylaşıyor, Akifimizin ‘ İslam Coğrafyası için kaydettiği ‘Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine/Kaldır aradan vahdete hail ne ise’ niyazına aminlerle iştirak ediyoruz.’ dedi.