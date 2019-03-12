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Aydemir: ‘12 Mart Erzurum’un eşref vaktidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum, milli vicdanın sesi, milli irfanın beldesi, milli haysiyetin ifadesi, milli imanın adresi ve milli tarihimizin bizatihi kendisidir.

12 Mart 2019 Salı 12:18
Aydemir: ‘12 Mart Erzurum’un eşref vaktidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum, milli vicdanın sesi, milli irfanın beldesi, milli haysiyetin ifadesi, milli imanın adresi ve milli tarihimizin bizatihi kendisidir. 1048’de Pasinler’de bir zaferle ortaya konan ila’yı kelimetullah için can verme kararlılığını, 12 martlarla destanlaştıran, 23 temmuz 1919’la tarihe yazdıran, 15 temmuzla bir kere daha vurgulayan ‘kilidi mülki islam’dır.’ dedi.


‘MİLLİ TARİHİMİZİN BÜTÜN EŞREF VAKİTLERİ ERZURUM’DAN NEŞET ETMİŞTİR’


‘Milli tarihimizin bütün eşref vakitleri Erzurum’dan neşet etmiştir.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum; bir mütefekkirimizin kaydıyla, ‘ kulaklarında ezan, ruhlarında iman’ olan; tarihi, kutlu zafer ve dirilişlerle peşinden sürükleyen; ‘Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet/Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl’ hassasiyetini yol haritası edinmiş alperen gazi vasfına mümeyyiz dadaşların tarih yazdığı mübarek bir mekandır’ tarifini yaptı.


‘ENBİYA YURDU BU TOPRAK ŞÜHEDA BURCU BU YER’


Milletvekili Aydemir, Erzurum’un, Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Enbiya yurdu bu toprak şüheda burcu bu yer/Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer’ berceste mısralarıyla tarif ve takdim ettiği, mütefekkirHalide Nusret’in ‘Çileli. fedakar, aziz vatansın’ kaydıyla tasvirini yaptığı, milli ve manevi bir diriliş coğrafyası olduğunu vurguladı.


‘ERZURUM, TARİHİN İHTİRAMLA ÖNÜNDE EĞİLDİĞİ BİR İMAN YURDU’


Erzurum’un, Milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde milli iradeye ilham veren bir duruş, 12 mart 1918’te ‘bir gül bahçesine girercesine kara toprağa uzanmak’ azmi sağlayan birkararlılık, 23 temmuz 1919’da küresel ezberleri bozan bir haykırış, 15 Temmuz 2016’da ihanet senaryolarını bozacak bir diriliş ufku oluşturduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum, tarihin ihtiramla önünde eğildiği bir iman yurdudur’ ifadesini kullandı


‘MEVLAYA EMANET OLSUN ERZURUM’


12 Mart 1918’i, Şair Zorlutuna’nın, ‘Tarihimin karanlık devresinde/ Hançerdin düşmana, vurdun Erzurum’ ifadesiyle vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘101 yıl önce tarih yazan ecdadımızı şükran ve minnet, ‘Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.’ ilahi hükmüne teslim olarak, rabia uğrunda canlarını adayan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ‘Erzurum derbendi ehli imanın/Mevla’ya emanet olsun Erzurum”’ niyazını yineliyor, dadaşların coşkusunu yürekten paylaşıyoruz.’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:18
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