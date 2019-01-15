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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Cumhuriyet'e kınama!

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Cumhuriyet Gazetesini Kınadıklarını belirten bir basın bildirisi yayımladı.

15 Ocak 2019 Salı 11:35
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Cumhuriyet'e kınama!

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı (AYD) Sinan Burhan, Cumhuriyet Gazetesini kınadıklarını belirten bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride, "Yaptığı haberler ve attığı manşetlerle tepki toplamaya devam eden Cumhuriyet Gazetesi yine başörtülülere yönelik çirkin ithamlara yer vermiştir. Sayfalarında yer verdiği bu ahlaksız ve çirkin ifadeleri AYD olarak kınıyoruz." denildi.

Cumhuriyet Gazetesine Kınama...

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Cumhuriyet Gazetesini kınadıklarını belirterek şunları söyledi.

"Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün sayfalarında yer verdiği bir makale ile yine başörtülü kardeşlerimizi derinden üzen, ahlaksız ve çok çirkin ifadelere yer vermiştir. (Sümerler döneminde zengin ailelerin ilk kızlarını kötü işler(fa....lik) için tapınaklara verdiğini, ve bu kızların başörtüsü taktığını!!! ) iddia ederek başörtüsü takan muhafazakar dini hassasiyetten dolayı örtünen kadınlara saldırma cürretinde bulunmuştur. Bu tür yakıştırmaları kabul etmiyor şiddetle kınıyoruz. Bu ifadeler toplumu ayrıştırmak, kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir şeye hizmet etmemektedir. Araştırmacılıkta dibe vuran bu saçmalıklardan dolayı muhatapları özür dilemeye davet ediyor, birkez daha kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Sinan Burhan

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:35
  1. Anadolu Yayıncılar Derneği
  2. AYD Başkanı Sinan Burhan
  3. Cumhuriyet Gazetesi
  4. Kınama
  5. Basın bildirisi

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