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Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na uğruyor

Çankaya Belediyesi Hoş Geldiniz Masası ile belediyecilik hizmetine farklı bir boyut kazandırdı.

11 Haziran 2019 Salı 11:11
Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na uğruyor

Çankaya Belediyesi Hoş Geldiniz Masası ile belediyecilik hizmetine farklı bir boyut kazandırdı. Belediyeye gelen vatandaşların ilk adresi olan Hoş Geldiniz Masası, 30 kişilik uzman personeli ile hizmet veriyor. Birimden 2019 yılının ilk 5 ayında 37 bin 169 kişi faydalandı.


Çankaya Belediyesi Hoş Geldiniz Masası ile belediyecilik hizmetine farklı bir boyut kazandırdı. Belediyeye gelen vatandaşların tek adresi olan Hoş Geldiniz Masası 30 kişilik uzman personel ile hizmet veriyor.


Vatandaşlar uzun saatler boyunca bekleme yerine 4 dakika içinde belediyedeki işlerini tamamlayabiliyor. Vatandaşı bürokrasiden uzak tutan Hoş Geldiniz Masası kamu kurumlarındaki “bugün git yarın gel” anlayışını da ortadan kaldırdı. Birim 2019 yılının ilk 5 ayında 37 bin 169 kişiye hizmet verdi.


Çankaya Belediyesi tarafından kurulan sistem, işyeri açma, ruhsat başvuru, hafta sonu çalışma izin belgesi, emlak rayiç değeri ödeme, sicil birleştirme, borç ödeme, borcu yoktur belgesi alma, imar başvurusu ve imar durum bilgisi alma işlemlerinde vatandaşın işini kısa sürede çözmesini sağlıyor.


Birim vezne alanında 13 bin 156, mali hizmetlerde 4 bin 553, asfalt katılımda 682, imar evrakta 3 bin 443, imar durumunda 5 bin 301, ruhsat işlemlerinde 5 bin 241, dilekçe kabulde 4 bin 792 vatandaşa hizmet verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:11
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