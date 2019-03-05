İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM'lere 53 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve 520 bin çalışana sahip olduklarını belirterek, "2018'de 130 milyar TL ciroya ulaştık. 2019'da 160 milyar TL ciroya ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

"11. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi"nin açılışında konuşan Belgü, AYD'de 4 senedir başkan yardımcılığı, 7 senedir de başkanlık yaptığını ve 1-2 ay içerisinde yeni başkanın seçileceğini söyledi.

Belgü, geçen yıl kiraların TL'ye döndüğünü anımsatarak, "Kurlar yükseldiğinde yüzde 23'lük bir kayba maruz kaldık. Kurlar biraz normal seviyelere döndü, şimdi bu kayıp yüzde 15'ler seviyesinde ama artık bununla yaşamayı öğrendik, öğreneceğiz." diye konuştu.

Önceden döviz açığı olmayan kurumlar olduklarına işaret eden Belgü, şunları kaydetti:

"Dövizle kiramızı alıyor ve borçlarımızı ödüyorduk. Şimdi çok ciddi döviz borçlarımız var. Bu döviz borçlarını bankalarla konuşmaya gayret ediyoruz. Bankalar; 'İnşallah bundan sonra döviz artmaz' diyor. Bunun önlemini devletimiz ve bankalarla beraber almamız lazım ki yarın birgün dövizde beklenmeyen bir hareket olduğunda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir problemle karşı karşıya kalmayalım."

Belgü, şikayetçi oldukları diğer bir unsurun, Ticaret Bakanlığının 2017 sonunda genel giderlerle ilgili aldığı karar olduğunu belirterek, "Genel giderlerimizi metrekareye bölmeye başladık. Bu bilhassa büyük metrekarelerdeki perakendecilere çok büyük yük getirdi. Neredeyse kira bedeli kadar genel gider ödemek zorunda kalacaklardı. Perakendecisine destek olmak için yine AVM yatırımcısı belli bir yükü üstüne aldı. Bu da gelirde yaklaşık yüzde 5-10'luk bir erime demek." şeklinde konuştu.

AVM yatırımcılarının bankalara yüzde 60-70 borçluluk oranları olduğuna dikkati çeken Belgü, "Çok ciddi faizlerle bu ödemeleri ifa etmek zorundayız. Bir de ana paranın maliyeti var. Şu an itibarıyla AVM yatırımı yapmak doğru gözükmüyor. Biz bu yatırımların devam etmesini arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Belgü, AVM'lere 53 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve 520 bin çalışana sahip olduklarını belirterek, "2018'de 130 milyar TL ciroya ulaştık. 2019'da 160 milyar TL ciroya ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretçi sayımız da 2,4 milyara ulaşacak." bilgisini verdi.





- "AVM'ler, perakende sektörü için çok önemli bir görevi yerine getirdi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "AVM'ler, perakende sektöründe markalı ihracatı oluşturmada ve büyütmede çok önemli bir görevi yerine getirdi." dedi.

Gülle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşırken, kadınların iş dünyasında geldiği noktanın geçmişe nazaran çok daha ileride olduğuna değinerek, "Son 10 yılda çalışma çağındaki kadın nüfusumuz yüzde 17 artarken, iş gücüne dahil kadın sayısı yüzde 60 arttı. İstihdam edilen kadın sayısında ise yüzde 56'lık artış var. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 24,5'ten yüzde 36'ya yükseldi." diye konuştu.





- "20 bini aşan ağa sahip olduk"





Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ise Securitas’ın Türkiye'de dünya uygulamalarında olduğu gibi birçok yerleşkede teknoloji ile insanı dengeli kullanarak güvenlikten ödün vermeden maliyetlerin düşürülmesini veya artmamasını sağladığını söyledi.

Kösereisoğlu, güvenliğin, tıpkı doktor ve avukatlarda olduğu gibi "Benim de elimin altında olsun ama ihtiyacım olmasın" denilen bir durumda olduğunu aktararak, "Herkes bazı riskleri alıyor ama almak istemedikleri riskleri yok etmek veya gerçekleşmesi halinde etkisini azaltabilmek için güvenlik hizmetine ihtiyaç duyuyor." dedi.

Güvenliğin günümüzde insan ve teknoloji ile sağlandığını dile getiren Kösereisoğlu, şunları kaydetti:



"Artık yeni çağ bize bilgiyi de kullanabilme imkanı veriyor. Daha iyi olabilmek için daha çok bilmek, doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmak gerekiyor. Üstünlük artık bilgiye sahip olabilmekte. Securitas dünya genelinde 2012 yılında 'insan', 'teknoloji' ve 'bilgi' üçlemesi ile yeni bir yola çıktı. Tabii ki Securitas Türkiye olarak bu yeni yolculuğa biz de katıldık. Ama önce Türkiye’deki altyapımızı oluşturmamız gerekiyordu. Securitas Türkiye’ye geleli 13 yıl oldu ancak geçmişi 1990'ların başına dayanan 5 önemli hizmet ve teknoloji şirketlerini satın aldı."



Kösereisoğlu, 20 bini aşan ve binlerce hizmet noktasından oluşan bir ağa sahip olduklarına işaret ederek, Buna 80'i aşan AVM'ler ve yüzlerce perakende işletmesinin de dahil olduğunu anlattı.

Oluşturdukları altyapı sayesinde değişik teknolojileri kullanarak topladıkları risk ve güvenlik bilgilerinin koruyucu güvenlik için kullanılmasının eşiğinde olduklarını vurgulayan Kösereisoğlu, "Boğazın batı yakası 2019'da ilk uygulamalarımızı göstereceğimiz yer olacak." diye konuştu.





- "Fırtınalı süreci çok daha güçlü göğüsleyebildik"





Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, yaşanılan çetin makro ekonomik süreçte perakendecilerle yan yana ve omuz omuza uğraş veren AVM'lere teşekkür ettiğini belirterek, "Bizlerin yanında duran mal sahiplerimizle bu fırtınalı süreci çok daha güçlü ve dayanıklı göğüsleyebildik." dedi.

Hopi uygulamasının geldiği noktadan ve çalışmalarından bahseden Boyner, "Biz açıkça ortağız. Sizlerin işleri ve trafiği arttığı zaman biz mutlaka kazanıyoruz, bizlerin işi köpürdüğü zaman AVM'ler mutlaka kazanıyor." şeklinde konuştu.





- "AVM'ciler büyük yatırımcılardır"





Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de tanzim satışlarıyla enflasyonun çok kısa sürede gerilediğini belirterek, "Perakekendeciler ve AVM'ciler arasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili kamu devreye girdiği zaman, tarafsız, ülke yararına, herkesin kazanabileceği şekilde hareket edildiğinde sorunlar da bu şekilde çözümlenmiş oluyor." dedi.

Nebati, atılan her adımın, günlerce süren ve paydaşların tamamının dinlendiği toplantılar noktasında gerçekleştirildiğini aktararak, "AVM'ciler büyük yatırımcılardır. Büyük başın derdi büyük olur. Büyük başkanların da sorumlulukları çok olur. Başkanlıkların değiştiği bir sürece girdiğimiz bu anda sizlerin ülkede ortaya koyacağınız pozitif anlayış tüm sektörlere olumlu şekilde yansıyacak." ifadelerini kullandı.

