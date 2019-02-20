AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 5 Mart’ta

İSTANBUL (AA) - 11. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, 5 Mart tarihinde düzenlenecek.

AYD açıklamasına göre, AYD tarafından Soysal iş birliği ile düzenlenen 11. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, 5 Mart Salı günü Swissotel İstanbul’da düzenlenecek.

Ana sponsorluğunu Fiba Commercial Properties’in üstlendiği ve altın sponsorları arasında Multi Türkiye, Pradera Türkiye, Rönesans Gayrimenkul ve Tepe Emlak’ın yer aldığı 11. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi bu sene sektörün duayen isimlerinin katıldığı farklı oturumları ile perakende sektörünün geleceğine ışık tutarken, Türkiye’nin yatırım potansiyeli, sektördeki yeni trendler ve AVM’lerin sosyal hayata etkileri de zirvede masaya yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, zirvenin bu sene yepyeni bir soluk kazandığını vurguladı.

Belgü, "AYD olarak tam 10 yıldır AVM Yatırımları Konferansı adı ile düzenlediğimiz etkinliğimizde bu sene isim değişikliğine gittik ve bundan sonra AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu sene zirvemizin çok ses getireceğini şimdiden söyleyebilirim. Sektörümüzün birbirinden değerli isimleri ile birlikte Sevgili Cem Yılmaz bu sene bizlerle olacak. Eminim kendisinin enerjisi hepimize iyi gelecek. Zor geçen bir yılın ardından yine hep birlikte eğleneceğimiz, öğreneceğimiz ve 2019 için bol enerji depolayacağımız bir zirve bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.





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