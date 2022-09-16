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Aktüel Ayçiçek yağında müthiş hamle! Bakan açıkladı...
Aktüel

Ayçiçek yağında müthiş hamle! Bakan açıkladı...

Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken ayçiçek yağı ile ilgili yeni hamle yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:37:00 -
Ayçiçek yağında müthiş hamle! Bakan açıkladı...

Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken ayçiçek yağı ile ilgili yeni hamle yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" dedi.

DHA'ya göre; Daha önce sıfır olan ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" ifadelerini kullandı. 

 

 

 


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