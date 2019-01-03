Turgut Altınok AK Parti’den Keçiören belediye başkan adayı olunca kızı Ayça Altınok İYİ Parti’den istifa etti. Peki Ayça Altınok kimdir? Ayça Altınok İYİ Parti’den neden istifa etti? İşte detaylar…

Babası Turgut Altınok’un AK Parti Ankara Keçiören belediye başkan adayı olmasının ardından Ayça Altınok’un İYİ Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı. Akşener ile babasının uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu söyleyen Altınok, istifasına ilişkin, “Babamın adaylığının kesinleşmesinin ardından sürece zarar vermemek, ikilik ve ayrılık görüntüsü vermemek adına bu kararı aldım. Kasım sonunda ise istifa dilekçemi verdim.” Şeklinde konuştu.

Akşener'in elini öpmüştü

19 Haziran 2018'de Düzce mitinginde İYİ Parti'ye katılan Ankara Keçiören eski belediye başkanı AK Parti'li Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok'un rozetini Meral Akşener bizzat kendi takmıştı. Akşener, Ayça Altınok'a “Efsane belediye başkanının kızı” diyerek rozetini takmış ve Genel Kurul'da GİK üyeliğine seçtirmişti. Ayça Altınok da Akşener'in elini öpmüştü.

1994-2009 yılları arasında üç dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Turgut Altınok, 30 Mart 2014’te BBP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve yüzde 30 oy almıştı. Daha sonra kaset kumpasıyla siyasetten ayrılmak zorunda kalan Turgut Altınok, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla AK Parti’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.

AK Parti'nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok oldu.