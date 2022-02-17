Aybüke Pusat kimdir nereli? Aybüke Pusat hayatı
“Hayaller ve Hayatlar" dizisinde Serkay Tütüncü ile başrolu paylaşan Aybüke Pusat’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Aybüke Pusat kimdir, nereli? Aybüke Pusat hangi dizilerde oynadı?
Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.