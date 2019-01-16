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Aybüke öğretmeni şehit eden alçakların cezası belli oldu

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesi olayında yargılanan 5 sanığa 18'er yıl hapis cezası verildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
Aybüke öğretmeni şehit eden alçakların cezası belli oldu

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan ile avukatları hazır bulundu.

İtiraf ettiler

Mütalaasını tekrarlayan savcı, tutuklu yargılanan sanıkların, teröristlerle uyumlu hareket ederek, eylem ve fikir birliği içerisinde bomba düzeneğini önceden hazırlayıp saldırının gerçekleştirildiği araca yerleştirdiklerini belirtti.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından cezalandırılmaları yönünde iddianame hazırlandığını hatırlatan savcı, sanıkların TCK'nin 315. maddesi uyarınca "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, 5 sanığın "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmada pişmanlıklarını belirten bir tutum ve davranış göstermedikleri gerekçesiyle sanıkların cezasında TCK'nin 62. maddesi gereğince indirim yapılmadı. 

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
  1. Batman
  2. Aybüke
  3. öğretmen
  4. ceza
  5. Kozluk Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş13 dk önce
    18 yıl da neyin nesi ..şaka mı bu..asın o i...leri
  • BahriBahri14 dk önce
    Bu kabul edilebilir bir ceza değil.Bir taraftan kendisine tecavüz eden adamı öldüren kadına müebbet vereceksin,bir taraftan masum bir kızı öldüren teröriste 18 yıl. Yani,12 yıl yat, iyi halden çık demek.Böyle adalet olmaz. kamu vicdanı tatmin olmadı.Sayın adaletli hakimler biraz empati lütfen.
  • yücelyücel41 dk önce
    iyi halden takım elbiseden kravattan ve kibarlıktan 1-2 yılda çıkarlar bizim adalet sistemimiz bu.

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