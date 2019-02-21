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AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş birliği protokolü

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan:- "İnşallah bu protokol, katma değerli ürün geliştirmek ve bunu sadece ülkemizde kullanmak değil, dünyaya ihraç etmek açısından büyük bir adım olur"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:58
AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Alvimedica ile imzaladıkları iş birliği protokolünün, Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşmasında önemli bir mihenk taşı olması, katma değerli ürün geliştirilmesi ve bunun tüm dünyaya ihraç edilmesi açısından büyük bir adım olması temennisinde bulundu.

Doğan, AYBÜ ile Alvimedica arasında sağlık alanında üniversite ve sanayi iş birliğini sağlamak üzere imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, protokol çerçevesinde "Mitral Kapak Projesi"ni hayata geçireceklerini söyledi.

Kalbin dört boşluğu olduğunu ve bu dört boşluğu birbirine kapakların bağladığını anlatan Doğan, kalp yetmezliğinin çoğunlukla bu kapakların yetmezliğinden kaynaklandığını söyledi.

Doğan, kalp yetmezliği sorunu olanlara bu kapakların takılmasıyla insan hayatının uzadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşin ticarileşmesi açısından doğrudan özel sektörle üniversitelerin iş birliği çok önemli. Bu önemli protokol Türkiye'deki en güzel örneklerden birisi olacak. Bizler, bunun bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla iş birliği yapacak alan var ama önemli olan bu tip ortak kesişme noktalarını ortaya çıkarabilmek. İnşallah bu protokol, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında önemli bir mihenk taşı olur, her zaman bahsettiğimiz katma değerli ürün geliştirmek ve bunu sadece ülkemizde kullanmak değil, dünyaya ihraç etmek açısından büyük bir adım olur."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:58
  1. Alvimedica
  2. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton
  3. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)
  4. AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan

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