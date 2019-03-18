Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı yenilendi

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin her noktasında yer alan çocuk oyun alanlarını yeniledi, yeni parklar kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ayazmana Mesireliği’nde bulunan Çocuk Oyun Alanı da yenilendi. Tüm eski oyuncaklar kaldırıldı, yeni zemin kaplaması gerçekleştirildi. Yine Başkan Günaydın’ın ilk dönem projesi olarak hayata geçen Gökçay Mesirelik alanda yer alan çocuk oyun alanı ve spor alanları A’dan, Z’ye modern bir şekilde inşa edildi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ayazmana Mesireliğinde yenilenen Çocuk Oyun Alanında incelemelerde bulundu.Çocuk oyun alanının zemininin yenilendiğini, yeni oyuncaklarla donatıldığını kaydeden Günaydın, “Çocuklarımız için yeni nesil oyuncaklar koyduk. 15 yaşına kadar çocuklarımızın eğlenebileceği, eğlenirken düşünebileceği bir ortam oluşturduk. Eski oyuncaklarımızın tamamını kaldırdık, zeminini yeniledik. Eski oyuncaklarda çocuklarımızın ihtiyacını görüyordu ancak yaşanabilir bir şehir olarak yeni nesil oyuncaklar koyduk. Oyun alanımız bitmek üzere, yine Gökçay’da bitmek üzere. Şehrimizde çocuklarımızın eğlencesi bir başka olsun istedik. Isparta’mız farklı olacak demiştim. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Park alanında oyun oynayan çocuklarda hayallerindeki oyuncakların parkta olduğunu dile getirerek “Başkan amcaya çok teşekkür ediyoruz” dediler.