0553 313 94 23

Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı yenilendi

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin her noktasında yer alan çocuk oyun alanlarını yeniledi, yeni parklar kurmaya devam ediyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı yenilendi

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin her noktasında yer alan çocuk oyun alanlarını yeniledi, yeni parklar kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ayazmana Mesireliği’nde bulunan Çocuk Oyun Alanı da yenilendi. Tüm eski oyuncaklar kaldırıldı, yeni zemin kaplaması gerçekleştirildi. Yine Başkan Günaydın’ın ilk dönem projesi olarak hayata geçen Gökçay Mesirelik alanda yer alan çocuk oyun alanı ve spor alanları A’dan, Z’ye modern bir şekilde inşa edildi.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ayazmana Mesireliğinde yenilenen Çocuk Oyun Alanında incelemelerde bulundu.Çocuk oyun alanının zemininin yenilendiğini, yeni oyuncaklarla donatıldığını kaydeden Günaydın, “Çocuklarımız için yeni nesil oyuncaklar koyduk. 15 yaşına kadar çocuklarımızın eğlenebileceği, eğlenirken düşünebileceği bir ortam oluşturduk. Eski oyuncaklarımızın tamamını kaldırdık, zeminini yeniledik. Eski oyuncaklarda çocuklarımızın ihtiyacını görüyordu ancak yaşanabilir bir şehir olarak yeni nesil oyuncaklar koyduk. Oyun alanımız bitmek üzere, yine Gökçay’da bitmek üzere. Şehrimizde çocuklarımızın eğlencesi bir başka olsun istedik. Isparta’mız farklı olacak demiştim. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.


Park alanında oyun oynayan çocuklarda hayallerindeki oyuncakların parkta olduğunu dile getirerek “Başkan amcaya çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük bir zaferle çıkacağız"
    1. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    2. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    3. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    4. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    5. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    6. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    7. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    8. Gazinocuyu öldüren sanığa şok karar!
    9. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    10. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    11. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    12. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    13. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    15. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    16. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    17. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    18. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    19. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    20. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    21. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    22. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    23. Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir..
    24. Türk üniversitesi akademik başarıda..
    25. Meme kanserinden korunmak için altın..
    26. ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği..
    27. Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale..
    28. Mersin’de PKK’nın gençlik..
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    30. Mersin'de PKK'nın gençlik..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!