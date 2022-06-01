'Ayasofya’yı ibadete açana mı yoksa...'

Milli Gençlik vakfından olduğunu söyleyen bir genç beni aradı. Kendini tanıttı ve Cuma günü Giresun Gazi Caddesinde ve selediye önünde Mehter Takımı öncülüğünde bir Fetih Yürüyüşü yapacaklarını söyledi. Benden de müsait olursam katılmamı istedi.

Bu nazik davete teşekkür ediyorum.

Davetin sebebi tabi ki 29 Mayıs İstanbul’un Fethinin yıldönümü.

Telefonu kapatınca “Neden şunu demedim gence: İstanbul’u bırakın. Bundan sonra İzmir’in Fethi için yürüyüş yapılmalı artık…” dedim içimden.

Ben, İstanbul’un fethedildiğini zannettim bir an Ayasofya’nın açılmasından mülhem olarak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ak Parti’de olduğunu zannederek!...

Sonra birden aklım başıma geldi. Ey Milli Görüş’ün gençlik teşkilatı olan ruh! Ey 29 Mayıs Fetih mitinglerini organize eden Saadet Partisi cenahları!

Siz, “Masumu önce katledip sonra cenazesinde gözyaşı döken” faillere benziyorsunuz!

İstanbul’un nesini fethedeceksiniz? Nesini niçin kurtaracaksınız?

Bir adamınız çıkıp açık açık i’tiraf etmedi mi: “Bizim İstanbul’da 150.000 oyumuz var. Ak Parti’den bizim sayemizde alındı İstanbul” diye!

Yani, zımnen; alnı secdeli, ağzına içki vurmayan Kadir Topbaş’tan, Mevlit Uysal’dan, Binali Yıldırım’dan biz aldık da verdik Yossi İmamoğlu’nun mahdumuna, bir oturuşta bir kilo domuz yiyen adamın karısına İstanbul’u?

Millet sokakta otobüs ittirirken onun bunun çocuğu elçilerle yemek yiyen, Türk düşmanı Yunanlı veya Yahudi sanatçılara milyarlar döküp saçıp savuranlara belediyeyi biz verdik.

Duvarlara o rezil resimleri biz astırdık..

Belediye kadrolarına PKK sürülerini biz doldurduk.

İstanbul’u Fatih’ten alıp Konstantine biz verdik.

Şimdi sorma vaktidir:

Daha nesini kurtarmaya çalışıyorsunuz. Neresini fethedeceksiniz? Ak Partili bazı ilçe belediyeleri var; oraları da mı alıp vereceksiniz CHP’ye?

Keser dönüyor sap dönüyor… Bizim de konuşma zamanımız geliyor işte…

(Tabii benim hedefim burada bu gençler değil. Bunlar masum. Bunlar bir yer bulup buraya sığınmışlar. Bunlar desteklenmelidir üstelik.)

Ben de yaptım Giresun’da Milli Gençlik Vakfı Başkanlığını…

O zaman da MGV Milli Görüşün gençlik teşkilatı gibi çalışırdı lakin ümmet şuuru vardı!

Misal mi? İran’da Humeyni’yi destekliyorduk. Çünkü emperyalizme karşı çıkıyor, İran’ın milli servetini yabancıların sömürüsünden kurtarmak istiyordu. Halbuki; İran’da Şeriatmedari vardı. Talegani vardı, Behişti vardı. Bunlardan Şeriatmedari Azeri idi ve bize ırk olarak daha yakındı lakin iktidara en yakın olan Humeyni idi.

Pakistan’da Mevdudi’yi destekliyorduk. Aynı düşüncede idik. Sonra desteğimizi Ziyaül Hak’a verdik. Çünkü Zülfikar ve Benazir Butto isimli Amerikancılara karşı iktidar veya iktidara en yakın olan İslami düşünceye sahip siyasiler bunlardı.

Afganistan’da Hikmetyar, Rabbani v.s. Hepsine gönülden destek veriyorduk. Aralarında kabilecilik veya fıkhi veya i’tikadi farklar yok muydu? Elbette vardı. Aralarındaki ihtilafta kimin Hakk’a daha yakın olup kimin uzak olduğuna Allah karar versin,dedik. Sonunda Sıbgatullah Müceddidi devlet başkanı oldu… En küçük hizip!

Olsun, dedik. Yeter ki iktidar İslamileşsin… Tunus’ta, Mısır’da, Cezayir’de ve İslami siyasetin uyanış halinde olduğu her ülkede iktidara en yakın olan İslami siyaseti destekledik.

O zamanki MGV böyle idi.

Şimdi Saadet ve Milli Görüş, besmelesiz ağzına lokma götürmeyenden mührü alıp, bir kilo domuzu bir oturuşta yiyen, ezan okunduğunda böğüren, kıllı bacaklarını açıp, kadın tımanı giyerek sokaklarda LGBT, LGBT diye Lut Kavminin gönüllü savunuculuğunu yapan, Gusül abdestine hayır, İmam Hatipler kapatılsın, Bağ benim elletirim…… diyen “gıradeten hasiin”lere veriyor desteği ve İBB’yi teslim ettiği yetmezmiş gibi Türkiye’yi de teslim etmeye uğraşıyor!!

Vakıftaki çocuk, genç masum… Onlara sözüm yok lakin Saadet Partisi ve onun güdümünde olanlara kocaman bir soru soruyorum: MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ SUDAN’DA, BANGLADEŞ’TE, MALEZYA’DA VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSAYDI, TÜRKİYE’DEKİ BU SİYASİ KONJOKTÜRDE CHP VE ONUN ŞIMARTTIĞI ÇEVRELERE KARŞI, ABDÜLHAMİT CENNETMEKANA DİL UZATAN PARTİYE KARŞI, TÜRKİYE’Yİ BÖLÜP EMPERYALİST ABD’YE UYDU YAPMAK İSTEYEN HDP’YE KARŞI KİMİ DESTEKLERDİNİZ?

İktidara en yakın olan Ak Parti’yi mi yoksa CHP ve onun değişik versiyonlarını mı?

Ayasofya’yı ibadete açana mı, yoksa iktidara geldiğimizde tekrar Atatürk gibi Ayasofya’yı müze yapacağız diyenlere mi?

Ben çok iyi biliyorum cevabı: Ak Parti’yi desteklerdiniz.

İnsanın içine şüphe doğuyor; acaba Milli Görüşçülerin yakını göremeyenleri mi Saadet’te kaldı diye!