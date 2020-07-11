Ayasofya’nın müezzini kim oldu? | Ahmet Toraman kimdir?
Ayasofya müezzini kim? 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın yeniden cami olabilmesi için Danıştay 1934 yılındaki kararı iptal etti. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacak olması ise akıllara pek çok soruyu getiriyor. Bu soruların başında ise Ayasofya’nın müezzininin kim olduğu geliyor. İşte, detaylar.
1934 yılında Ayasofya’nın müzeye çevrilmesiyle ilgili alınan karar 10 Temmuz 2020’de iptal edildi. Kararın iptalinin ardından çok sayıda vatandaş ibadetin ne zaman başlayacağını, caminin imamı ve müezzininin kim olacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Ayasofya’nın müezzini kim oldu? | Ahmet Toraman kimdir?
17 Temmuz 2016'dan buyana Ayasofya camiinde imam olarak Kurra Hafız Önder Soy görev yapıyor. Ayasofya’nın müezzini ise Ahmet Toraman.
Ahmet Toraman 2019 yılında Ayasofya’ya atandı ve halen görevini sürdürüyor.