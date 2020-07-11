Ayasofya’nın müezzini kim oldu? | Ahmet Toraman kimdir?

Ayasofya müezzini kim? 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın yeniden cami olabilmesi için Danıştay 1934 yılındaki kararı iptal etti. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacak olması ise akıllara pek çok soruyu getiriyor. Bu soruların başında ise Ayasofya’nın müezzininin kim olduğu geliyor. İşte, detaylar.