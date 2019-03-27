İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, "TGTV olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir vakfı olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini istemekteyiz." dedi.

Akbulut, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak açılması yönündeki son açıklamalarının millet için müjdeli bir haber olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Akbulut, Erdoğan'ı takdir ve tebrik ettiklerini aktardı.

Milli tarih şuurunun bunu gerektirdiğinin altını çizen Akbulut, şunları kaydetti:

"Milletimize büyük mutluluk yaşatacak bu hayırlı gelişme dört gözle beklenmektedir. Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırılarda Türkiye tehdit edilmiş, Ayasofya'nın tekrar kilise olarak açılması çalışmaları gün yüzüne çıkmıştır. Bunun ardından, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakı için Amerika'nın tavrı da tesadüf değildir. Düşman alttan alta çalışmaktadır. Güçsüz olduğumuz bir zamanı gözlemektedir. Oynanan oyunlar ortadadır. Milli birliğimizi muhafaza ederek, canla başla çalıştığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Ayasofya'nın açılması da buna bağlıdır. TGTV olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir vakfı olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini istemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını gönülden desteklediğimizi kamuoyuna arz ederiz."