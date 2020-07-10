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Gündem

Ayasofya'nın cami olarak açılmasını vatandaşlar değerlendiriyor

Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı Müslümanları sevindirdi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar sevinçlerini canlı yayında paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:56:00 - 2020-07-10 21:27:52
Ayasofya'nın cami olarak açılmasını vatandaşlar değerlendiriyor

Yurtiçi ve yurtdışından yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne bağlanan vatandaşlar sevinçlerini ve görüşlerini canlı yayında paylaşıyorlar.

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da sizler de bulunduğunuz ülkelerden bağlanarak sevincinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz.

 

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