Ayasofya'nın cami olarak açılmasını vatandaşlar değerlendiriyor
Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilme kararı Müslümanları sevindirdi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar sevinçlerini canlı yayında paylaşıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne bağlanan vatandaşlar sevinçlerini ve görüşlerini canlı yayında paylaşıyorlar.
Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da sizler de bulunduğunuz ülkelerden bağlanarak sevincinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz.