Ayasofya’nın açılışı düşmanları çatlattı!

Milletin 86 yıl hasret, hüsran ve hicranla beklediği, uğruna ağıtlar yakıp binlerce şiirler yazarak kasideler düzüp gözyaşı döktüğü kutlu Ayasofya Câmiin açılışına teşrifleri için sayın Diyânet İşleri Başkanı, ülkenin sözde muhâlefetini teşkil eden bir kısım adamlara dâvetiye göndermiş. Pekiyi bu insânî ve nâzik dâvete onlar ne cevap vermişler!? Sakın merak etmeyin. Hiç cevap vermedikleri gibi birde bu solcu ve ideoloji müfsitleri, Câmi ve İslâmî inançlara olan ezelî husûmetlerini kamufle edip gizlemek için onu-Diyânet İşl. başkanını yalancı çıkarma âdîliği, müfteriliğinde bulunarak “Böyle bir dâvet almadık”ları hezeyânında bulunmuşlar. (26 /7/ 2020 tüm basından)

Elbette “Ortodoks Rumların Haliç’te sudan Haç çıkartma âyininde Patrik’in yanı başında bulunup onun suratına bakarak gülümseyip sırıtan” bir adam, müslümanların Ayasofya’sının açılışında bulunamazdı. Bâzıları da Ayasofya’ya alternatif olarak, “Biz o gün LOZAN toplantısı ve kutlaması yapacağız” demişler. (Aynı tarihler.) Bunun muhâlif mânâsı; Biz Batının azat kabul etmez sömürgesi, uşağı ve kölesi olarak bu câminin açılışına karşıyız demektir. Bunun başka bir mânâsını bilenler varsa söylesin. Tabii bununla kalmayarak Vakfın mutlak şartlarını, metnini ve kimseyi hedef almayan önemini anlatan Diyânet Başkanına “M. Kemal’e hakâret etti” seviyesizliğinde bulunmuşlardır... Adamların yarası var ve cibilliyetleri bozuk olduğu için ne halt edeceklerini bilmiyorlar. Her zaman olduğu gibi onun üzerinden millete karşı saldırı ve hakârette bulunuyorlar... Burada nâmuslu ve inanç sâhibi bir insanın, Diyânet başkanına saldırmak yerine şunu demesi gerekirdi. (Evet, o günün şartları gereği böyle bir şey yapılmış. Keşke yapılmasaydı. Buna bizde çok üzüldük) şeklinde şeyler söylenmesi gerekirken doğrudan ve hiç gereği yokken, her zaman yaptıkları gibi M. Kemâl üzerinden iğrenç ve seviyesiz bir şekilde saldırıya geçtiler. Bunun mânâsı; Bizim derdimiz câmi, cemaat, din-iman değil, muhâlif olduklarımızı ideolojimiz adına linç edip onlara saldırmak ve ülkede huzursuzluk çıkararak, gereksiz ve tâli konuları kaşıyarak milletin içine nifak sokup birbirine düşürmektir…

Nitekim yaklaşık yüz yıldan beri bu ülkenin kâhir ekseriyetini; “Şeriatçı, tarikatçı, dinci, Ümmetçi-sünnetçi, laik-Kemâlist, Cumhûriyet düşmanı, gerici, yobaz, bacağı kalın, göğsü kıllı, başı türbanlı, bir kilo makarna-bulgura oy veren, ahır kokan, menfaatçi, çıkarcı” şeklinde en ağır hakâret ve dışlama ile hedef gösterirler ama, kendilerinin onca pisliği anlatılınca hemen yargıya koşup hedef gösterildiği herzesinde bulunurlar. Eğer yargı mensupları çok dürüst, nâmuslu, tarafsız, ilkeli ve Moğultay dönemi ya da 28 Şubat’takiler gibi kendi lehlerine karar vermezse (Sarayın adamı, laiklik karşıtı) olarak niteleyip adamı linç eder, mâlum malzemeyi kullanırlar. Bunlar sâde milleti değil, onların siyâsi temsilcilerini de aynı yalan, iftira ve tezvirâtarla suçlama töhmetinde bulunmuş ve bulunmaktadırlar. İnançlı kesimin siyâsi kadrolarını Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığa lâyık görmeyen, bu uğurda ülkeyi karıştıran haysiyet cellatları kimlerdi ve hangi siyâsi yapının mensuplarıydı!

Özellikle ölen Celâl Bayar’ın; “Atatürk’ü sevmek millî ibâdettir” dediği halde yine de onu îdâma mahkum eden, ülkenin Başbakan ve bakanlarını katleden zihniyet ve ideoloji sâhiplerini hangi iffetsizler alkışlamışlardı!? Çünkü bu sefihler, yıllarca buna alışmışlar ve her zaman haklı çıkma saplantısı ve kompleksi içindedirler. İşte bu zihniyetin şimdi ye kadar sürekli olarak millete ve millî irâdeye karşı kullandıkları tek ve en mebzul malzemeleri; Laisizme Cumhuriyete, 163. maddeye ve M. Kemal’e sığınmak ve bu kavramları, isimleri çok iğrenç ve seviyesiz bir şekilde sömürmektir... Fakat çok şükür ki, mevcut iktidar sâyesinde bunların üçü tavsadı ve o zulüm araçları, ellerindeki bu oyuncakları bitti… Artık onların hiçbir etkisi ve geçerli yanı ve özelliği kalmadı...

“Bir gün sabah olacak, dağılacak bu sisler./ Millete kan kusturan ezilecek habisler.”

Şimdi ellerinde bir tek M. Kemâl sömürüsü kaldı. Onun gerekçesi de hakkında çıkarılan ve mâhut özel koruma yasasıdır... Ulan hergele soyları! Bir insan(!) hâin, lâin, hırsız, câni ve kâtilse, ülke düşmanı, PKK, FETO ve DHKP-C militanı ise, özellikle de ırz ve nâmus düşmanı bir şerirse, bunca haydut ve haytalar alınıp-gücenecek ve gocunacak diyerek o sıfatlar söylenmeyip bütün lügatlardan mı çıkarılacak? Siz ne iğrenç, ne geri zekâlı, ne sefil ve çıkarcı bir mahluklarsınız? Zâten bu karakter ve tıynette olan tüm habisler, kendileri o şekil bir istismârın, sömürü ve sahtekârlığın, iki yüzlülüğün gırtlarına kadar içinde oldukları için herkesi de tıpkı kendileri gibi sanmaktadırlar... Çünkü bu tip adamların hayâtları yalan, iftira, sahtekârlık, nifak, şikak tezvirat ve ikiyüzlülüktür. Bunların hayatında hiçbir zaman dürüstlük ve nâmuskarlık gibi erdemleri asla göremezsiniz. Buna en canlı bir örnek olarak şimdi Ayasofya için “Din sömürüsünde son nokta” (25/7/2020 Cumhûriyet) diyen paçavra, 1948 ve takip eden yıllarda Nâzım Hikmetin resmini gazetesine basarak, “Bu adamın pis suratına tükürmeniz için bu resmi koyduk” diye yazmışlardı… Gerçekten tükürülmesi gereken yüz bu tıynettekilerin ve onlara destek veren (dini bütün-ehli salât geçinen) bir sürü hamâkatın yüzleridir. İşte asıl istismarcı ve sömürücü bir karaktersiz görmek isteyen angutlar bu sefillere ve onların cemâziyel evvellerine çok iyi baksınlar. Çünkü o zamanlar M. Kemâl’in politik tavrına karşı olan (Silah arkadaşları dâhil) bu tür adamlar, resmen aforoz edilerek açlık ve sefâlete mahkûm bırakılıyorlardı. İşte böyle bir adama bu hakâreti revâgören, yapan tıynetsizler, şimdi de onun yazı ve şiirlerinden beslenmekte, iğrenç ve rezil bir şekilde adamı ve emeğini sömürmektedirler…İmansız ve hayâsızlar için utanma hissi yoktur ama, burada nâmus ve şeref sâhiplerine ibret alınacak bir olayı aktarmak isterim. Yunanlı râhip Evengelos Papâni, “Biz Yunanlıların, Türklere minnet ve şükran borcumuz var. Eğer Türkler olmasaydı o Ayasofya çoktan yıkılıp harâp olurdu” demiş. (28/7/2020 tüm basından) Bilmiyorum laik-bozguncu ve kışkırtıcı haşarât bu râhibe ne diyecekler? Herhalde en kısa zamanda bu adamı aforoz ederek, en gerici, en yobaz bir Atatürk düşmanı olarak ilân ederler. Ayrıca istismar ve sömürü; Dinsizlerin, münâfık ve riyâkarların, Marksistlerin, İslâm düşmanı müfsitlerin işidir… Örnek olarak “Her gün Cuma namazı kılarlar” ve “bu yıl kurban bayramının hac ayına denk geldiğini” söylerler. Birde tüm siyâsi hayatları başörtü düşmanlığında geçen bu müfsitler onu istismar için başörtülü bir kuklayı kurumlarına elaman alırlar.(27/7/2020 Basından) Bu habislerin Ayasofya’ya niçin karşı oldukları daha Gezi olaylarında görülmüştü. O zaman tüm ülke sokak ve caddelerine “Zulüm 1453’te başladı” herzesini yazan o iffetsizlerin ve onlara alkış dağıtan hayâsızların Ayasofya boykotu ve düşmanlığına şaşmamak gerekir. Sonra sürekli kutsadıkları ve milletin başına kaktıkları şu Lozan olayı nedir ki? “Bir bakıma ver kurtul” hâdisesinin bir sonucudur. Çünkü orada bâzı şartlar gereği koca bir imparatorluğun tasfiyesi ve hukûki belgelere bağlama anlaşması ve devletin tapu dağıtım töreni yapılmıştır. Milletin yedi yüz yıllık tarihinden, dînî-millî değerlerinden ve köklerinden koparılıp Batının hegamonyasını-esâretini kabullenmenin başka bir adıdır. O yüzden bu konuyu abartıp, köpürterek büyük bir zafer havasına sokacaklarına, millete ‘yazılmayan gerçekleri’ anlatıp (O günlerin şartları onu gerektiriyordu... Çünkü ülke zayıf ve elde ne silah, ne bir ordu vardı. Ayrıca direnecek bir güç ve imkâna sâhip değildik) diyerek tarihi gerçekleri saptırarak, milletten saklayıp yalanda direnmenin ve halkı davar yerine koymanın gereği ve mantığı yoktu. Elbet milletimiz de bunu normal karşılardı. Zâten işin aslıda buydu...

Ama bunların hayâtı ve siyâseti yalan ve inkâr üzerine kurulduğu için aslâ bundan vazgeçemezler. Tıpkı şimdi hiç gereği ve lüzûmu yokken Diyânet İşleri Başkanına, Cumhurbaşkanı ve dolaylı olarak da millete, onun kutsallarına saldırdıkları gibi, her zaman saldırgan, şirret, yüzsüz ve seviyesizdirler. Sonuç olarak nankör ve hâinlere ne söylense boş ve hangi şeyi nasıl anlatırsanız anlatın onlara yaranamaz ve gerçeği aslâ kabul ettiremezsiniz. O yüzden bunların anlayacağı dilden ve tondan konuşmak gerekir.