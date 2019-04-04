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Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihi anlatıldı

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün düzenlediği ‘1700 Yıllık Tarihiyle Ayasofya’ konulu konferansta, yapının tarihsel, mimari, kültürel ve dini özellikleri konuşuldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 20:55
Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihi anlatıldı

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün düzenlediği ‘1700 Yıllık Tarihiyle Ayasofya’ konulu konferansta, yapının tarihsel, mimari, kültürel ve dini özellikleri konuşuldu.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan, Ayasofya’nın inşa sürecinden başlayarak geniş bir tarihsel özetleme yaptı. Yapım sürecindeki mimari yaklaşımlar ve tasarım fikrinin oluşma sürecini örnek sunuyla birlikte anlatan Özkan, yapının Hıristiyanlık inancındaki sembolik değerinden bahsetti. Ayasofya’nın 1050 yılındaki Ortodoks ve Katolik mezhep ayrışmasında üstlendiği rolü belirten Özkan, İstanbul’un Fethi sonrasındaki dönüşüm dönemine de önemle vurgu yaptı. Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan’ın yapıya karşı özel ilgileri olduğunu söyleyen Özkan, Ayasofya’nın Osmanlı öncülüğündeki İslam dünyasında en önemli dini simgelerden biri haline geldiğini ifade etti. Özkan son olarak Cumhuriyet Dönemindeki müzeleşme durumunu gerekçeleriyle tartışıp, mevcut durumda büyük bir sanatsal, dini ve kültürel eser olarak tarihimizi temsil ettiğini dile getirdi.


Konferans sonunda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem tarafından Özkan’a katılım plaketi takdim edildi.


Konferansa Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 20:55
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