Ayasofya’dan bal şerbeti akıyor!

Sebil geleneğini İstanbul’da ihya etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bilgili, “Ayasofya’da çeşitli sebiller yapıldı ve bu sebiller devam edecek. Sadece yerli değil, yabancılara da sebili anlatıyoruz. Geçen yıl portakal suyu ikram ettiğimizde bize parasını veriyorlardı. Biz de geleneği anlattığımızda çok şaşırdıklarını ifade etmişlerdi. Bu şekilde güzel kültürümüzü yabancılara aktarmış olacağız” dedi.



“SEBİLLERİN HİÇBİRİSİ FONKSİYONUNU YERİNE GETİRMİYOR”



Ayasofya Müzesi Başkanı Doç. Dr. A. Haluk Dursun da, Ayasofya avlusunda 2, İstanbul genelinde ise 100 civarında sebil olduğunu, bu sebillerin hiçbirinin şu anda fonksiyonunu yerine getirmediğini söyledi. Sebillerin hepsinin Allah yolunda kullanılması için vakfedildiğini aktaran Dursun, sebil geleneğini canlandırmak ve sürdürmek amacıyla Ayasofya Müzesi avlusundaki sebilden ilk olarak Hamidiye suyu, daha sonra portakal suyu, salep ile demir hindi şerbeti gibi içeceklerin ikram edildiğini ifade etti. Osmanlı’nın tarihinde var olan ‘sebil geleneği’ canlandırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Ayasofya'daki sebilden 7 ton portakal suyu dağıtan Kozan Belediyesi, şimdi de bal şerbeti dağıtmaya başladı. Kozan Belediyesi'nin organize ettiği ve Anavarza Bal şirketinin sponsor olduğu organizasyon çerçevesinde 15 Ekim'e kadar 4 gün boyunca Ayasofya ziyaretçilerine “Kozan Balı” şerbeti ikram edilecek. Ayasofya’nın avlusunda gerçekleşen bal şerbeti etkinliğine; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Ayasofya Müzesi Başkanı Doç. Dr. A. Haluk Dursun, Fatih Müftüsü İsmail İpek, Gazeteci-Yazar Mehmet Şevki Eygi’nin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.



“GELENEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUZ”



Etkinliğin açılışında konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yok olmaya yüz tutmuş sebil geleneğini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Ayasofya’da 2009 yılında gerçekleştirilen ‘portakal suyu sebili’ ile sebil geleneğine katkıda bulunduklarını hatırlatan Özgan; “Tarih ve kültür şehri Kozan’ımızın çok eskilere dayanan zengin tarihi ve doğal güzellikleri mevcuttur. Ayrıca bölge olarak Türkiye’nin bal ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyoruz. 2009 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz portakal suyu sebili sonrasında güzel tepkiler almıştık. Hatta Abdülhamid’in torunu aradı, teşekkür ettiler. Bugün de doğal bal üretimi yapan Anavarza markalı balımızla ikinci defa bu geleneğe sahip çıkarak yaşatmak bizlere mutluluk vermektedir” dedi.



“BAL ÜRETİMİNİN YÜZDE 40’I KOZAN’DAN SAĞLANMAKTA”



Anavarza Bal Genel Koordinatörü Can Sezen de, Adana’nın Kozan ilçesinin bal üretimi yönünden etkili bir ilçesi olduğunu belirterek, “Ülkemiz bal üretiminin yüzde 40’ı Kozan’dan sağlanmaktadır. Bizlerde Anavarza Bal olarak Kozan’ın Türkiye’de bal sektöründe ikinci sırada yer alan ulusal markasıyız. Osmanlı’dan günümüze geleneklerimizde var olan sebil geleneğini Ayasofya’da devam ettirmek adına, doğal olarak sağlıklı bir ürün olan Anavarza Bal ile yapılan bal şerbeti ikramı ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten onur duymaktayız” diye konuştu. Sezen, ilk etapta 20 bin kişiye yetecek bal getirdiklerini, talep olması durumunda daha da artıracaklarını açıkladı.