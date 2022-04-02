Ayasofya'da duygulandıran görüntüler
Vatandaşlar, dün 88 yılın ardından ilk kez teravih namazı kılınan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin dışında da yoğun kalabalık eşliğinde ibadetini eda etti.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 sene sonra teravih namazı kılındı.
"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.
Caminin dışında da yoğun kalabalık olduğu görüldü.