  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayasofya'da duygulandıran görüntüler
Gündem

Ayasofya'da duygulandıran görüntüler

Vatandaşlar, dün 88 yılın ardından ilk kez teravih namazı kılınan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin dışında da yoğun kalabalık eşliğinde ibadetini eda etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:41:00 -

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 sene sonra teravih namazı kılındı. 

"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.

Caminin dışında da yoğun kalabalık olduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay