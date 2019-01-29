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Ayasofya'da cuma namazı kılınacak... 'Seccadeni al da gel!'

Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi için çeşitli programlar düzenleyen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, bu hafta cuma namazını kılmak için müminleri Ayasofya'ya çağırıyor. 'Seccadeni al da gel sloganıyla' duyurulan organizasyon için platformdan yapılan açıklamada, "Esarete son vermek için bu cuma kıyamdayız!" ifadesine yer verildi.

29 Ocak 2019 Salı 17:53
Ayasofya'da cuma namazı kılınacak... 'Seccadeni al da gel!'

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 1 Şubat Cuma günü Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.

'Seccadeni al da gel!' sloganıyla duyurulan cuma namazına yoğun katılımın olması bekleniyor.

Platform tarafından hazırlıkları devam eden cuma namazı programına katılacak Müslümanlar, hep birlikte namaz kıldıktan sonra Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi için dua edecek.

'Esarete son vermek için bu cuma kıyamdayız!'

Duanın ardından basın açıklamasının yapılacağı organizasyona ilişkin Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Esarete son vermek için bu cuma kıyamdayız! Cuma namazını eda ettikten sonra 14.00'da basın açıklaması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:53
  1. Ayasofya Camii
  2. Ayasofya
  3. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu

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