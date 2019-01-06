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Ayasofya'da çekilen skandal fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı!

Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı.

06 Ocak 2019 Pazar 07:40
Ayasofya'da çekilen skandal fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı!

Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına ilişkin inceleme başlatıldı. Ayasofya'nınTwitter hesabından, müze içerisinde çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın hesabından da paylaşıldı

AA'nın haberine göre; açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 07:40
  1. Ayasofya
  2. Bale

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