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Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafına tepki

06 Ocak 2019 Pazar 17:52
Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafına tepki

İSTANBUL (AA) - Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına tepki gösterildi.

Ayasofya'nın önüne gelen birkaç grup, sloganlarla fotoğrafa tepki gösterdi.

Bir grubun, Ayasofya'nın içerisine girip namaz kılmak istemesine polis izin vermedi.

Bunun üzerine grup, Ayasofya Meydanı'nda namaz kıldı.

Diğer grup ise Ayasofya'nın önünde dua etti.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, gruplar olaysız bir şekilde dağıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:52
  1. Ayasofya
  2. Bale
  3. fotoğraf
  4. tepki

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