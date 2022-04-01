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Oruç Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk! Drone ile görüntülendi
Oruç

Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk! Drone ile görüntülendi

Ayasofya-i Kebir Camii şerifinde mahyalar altında akşam namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya’nın minarelerindeki mahyaların kartpostallık görüntüleri drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 21:15:00 -
Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk! Drone ile görüntülendi

Ayasofya-i Kebir Camii şerifinde mahyalar altında akşam namazı heyecanı yaşandı. İstanbul Manzarası ve Ayasofya’nın minarelerindeki mahyaların kartpostallık görüntüleri drone ile görüntülendi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayı gelirken, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde mahyalar altında akşam namazı heyecanı yaşandı.

88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak

 

Ayasofya’nın minarelerindeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyalar ile İstanbul Manzarasının buluşmasının oluşturduğu muhteşem görüntüler dronla görüntülendi. Öte yandan, 88 yıl aranın ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde ise saatler sonra ilk teravih namazı kılınacak.

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