  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ayasofya kararı solak medyayı kudurttu! Attıkları başlık algı operasyonunu gözler önüne serdi

Türkiye ve İslam’a olan düşmanlığıyla bilinen Sol haber portalı yeniden ibadete açılan Ayasofya üzerinden algı operatörlüğüne soyundu. Solak medya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını çarpıtarak kararı tek parti döneminde alındığı ve tarihe ihanet olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:27:00 - 2020-07-11 13:39:46
Ayasofya kararı solak medyayı kudurttu! Attıkları başlık algı operasyonunu gözler önüne serdi

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından zincirlerinden kopan Ayasofya’da ibadet hasreti son buldu.

Ayasofya tekrar asli hüviyetine kavuşurken solak medya adeta kudurdu.

İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Sol Haber Portalı, Ayasofya’nın özgürlüğünden sonra algı operasyonlarına başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini çarpıtması nasıl kudurduğunu gözler önüne serdi.

Sol haber portalı, sanki günümüzü Ayasofya’nın cami olmasını tarihe ihanet ve hukuka aykırıymış gibi okurlarına lanse etmesi, İslam düşmanlığını tekrar ortaya döktü.

İşte solak medyanın Ayasofya açıklaması;

“Erdoğan: Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür." İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı