Ayasofya kararı solak medyayı kudurttu! Attıkları başlık algı operasyonunu gözler önüne serdi

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından zincirlerinden kopan Ayasofya’da ibadet hasreti son buldu.

Ayasofya tekrar asli hüviyetine kavuşurken solak medya adeta kudurdu.

İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Sol Haber Portalı, Ayasofya’nın özgürlüğünden sonra algı operasyonlarına başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini çarpıtması nasıl kudurduğunu gözler önüne serdi.

Sol haber portalı, sanki günümüzü Ayasofya’nın cami olmasını tarihe ihanet ve hukuka aykırıymış gibi okurlarına lanse etmesi, İslam düşmanlığını tekrar ortaya döktü.

İşte solak medyanın Ayasofya açıklaması;

“Erdoğan: Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür." İfadelerini kullandı.