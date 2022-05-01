Ayasofya’ da ezan okunuyorsa iktidarda milli görüş vardır

1453 yılında köhne Bizans’ın yıkılışını ve fethini müteakip kiliseden camiye çevrilen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İslâm dünyasına en büyük hediyesi olarak 1453 yılından 1934 yılına kadar tam 481 yıl cami olarak hizmet vermiş bir mabedimizdir.

Fethin sembolü olarak camiye çevrilen Ayasofya, 1930’dan 1935 yılına kadar restorasyon bahanesiyle Müslümanların ibadetine kapalı tutuldu ve nihayet Bakanlar Kurulunun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye dönüştürüldü. Çünkü, restorasyon camilikten çıkarılma operasyonunun ilk adımıydı! Tam 86 yıl boyunca içersinde namaz kılınamayan, minarelerinden ezan okutturulmayan Ayasofya Camii artık bir başka bakıyor dünyamıza!

916 yıl kilise 481 yıl cami olarak inanan insanlara hizmet veren Ayasofya, 86 yıllık bir esaret! Ve hasretten sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve Bakanlar Kurulunun kararı ile bir Cuma namazını müteakip tekrar inananlara cami olarak hizmet vermeye başladı.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocanın önderliğinde bir nesil yıllarını, “zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak” sloganıyla geçirdi. Tüm engellemelere rağmen her yıl yapılan Fetih günlerinin yegâne sembolü hep Ayasofya olmuştu. Bir ömür boyu “Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak” diye slogan atan bazı alnı secdeli kardeşlerimizin Ayasofya’nın ibadete açılışına birtakım siyasi görüş ayrılıklarından dolayı sevinememesi anlaşılacak gibi değil! Tıpkı büyük Çamlıca Camiine ve Taksim Camiine sevinemedikleri gibi!

Hâlbuki Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan hoca; Mücahit Erbakan nidalarıyla inleyen meydanlarda “Eğer Ayasofya’da gümbür gümbür ezanlar okunuyor, Hakk’ın sesi bütün dünyaya ilân ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye’de Milli Görüşçüler hâkimdir, inananlar hâkimdir” diye meydanları inletirdi.

Futbol takımı tutarcasına parti taassubuyla hareket ederek Tayyip Bey düşmanlığında CHP’ye dahi fark atan bir kısım alnı secdeli kardeşlerimize sormak gerek; şimdi bakın Ayasofya’da Kur’an okunuyor, namaz kılınıyor. Ayasofya minarelerinden Ezan-ı Muhammedi yükseliyor duymuyor musunuz? Erbakan hocamızın; “Ayasofya minarelerinde ezan okunuyor, içersinde namaz kılıyorsa bilin ki, iktidarda Milli Görüş vardır” sözü sizi bu kadar mı rahatsız ediyor?

Milli Görüş lideri Erbakan hocanın o tarihi sözünü bir defa olsun hatırlayın ve kendinize gelin! Tayyip Bey’in iktidarı hatasıyla sevabıyla Milli Görüş iktidarı değilse, birlikte olduğunuz CHP-HDP -İP ve diğerlerinin birlikteliği Milli Görüş koalisyonu mu? CHP’nin liderliğinde toplantılar yaptığınız 6+1 benzemezler birlikteliğine, bunlar da Milli Görüşçü diyebiliyor musunuz?

950 yıl hüküm süren Endülüs İslâm Devleti yıkılırken, Müslüman beylikler Hıristiyanlarla ortaklık kurup diğer İslâmi beylikleri yok ettiler. Nihayetinde ise; ortaklık ve işbirliği yaptıkları haçlılar onları da yok ettiler. Son Endülüs Sultanı Abdullah, Endülüs’ü terk edip kaçarken, yüksek tepelerden yanan, mahvolan Kurtuba’yı iki gözü iki çeşme ağlayarak seyrediyordu; annesi oğluna yaklaştı ve ‘ağla oğlum ağla İslâm ve Müslüman düşmanı Haçlılarla ittifak kurup kardeş ve Müslüman beyliklere saldırdın ve onları birlikte yok ettiniz, şimdi sıra sana geldi. Dostunu düşmanını ayıramadın, Müslümanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kollayanlarla ittifak yapıp Müslümanlara saldırdın. Şimdi ağlıyorsun. Erkekler gibi dövüşüp ülkesini koruyamayanlara, dostunu düşmanını ayıramayanlara karılar gibi ağlamak yakışır.’

Tayyip Beyi iktidardan indirip yerine CHP’yi iktidar yapıp, Kılıçdarolu’na da iktidar kapısını aralamak için var güçleriyle çalışan alnı secdeli kardeşlerimiz, 950 yıl hüküm süren Endülüs İslâm Devletinin hazin sonundan hiç ibret almazlar mı?

Karda çamurda, yaz kış Ayasofya önlerinde toplanan Milli Görüş gençliğinin hep en büyük özlemi, Ayasofya’yı ibadete açmak ve Ayasofya’da tekrar namaz kılabilmekti. İşte; Tayyip Bey Ayasofya’yı ibadete açtı ve Müslümanlar Ayasofya’da huşu içersinde namazlarını kılıyorlar dualarını ediyorlar. Tayyip Bey İslâm dünyasını sevindirdi. Peki; sizlerin iktidar olması için birlikte çalıştığınız CHP ve Kılıçdaroğlu’nun, Hıristiyan dünyasını sevindirmek için Ayasofya’ya tekrar pranga vurmayacağından emin misiniz?

Olacağı falan yok ya, iktidar olması için var gücünüzle uğraş verdiğiniz CHP zihniyetinin kapattığı, yıktırdığı, hayvan ahırına, disko ve CHP il merkezlerine çevirdiği camileri ne çabuk unuttunuz? Erbakan hocamızı anma günlerinin şeref misafiri olarak ağırladığınız Erbakan düşmanlarını nasıl dost edindiniz? Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin, ezanımızı yasaklayıp 18 yıl asli lisanında okutturmadığını ne çabuk unuttunuz?

Tayyip Bey bir başka yönüyle Erbakan hocamızın vakfiyesini yerine getirdi; Ne zamanki Ayasofya minarelerinden ezan okunur, o zaman bilin ki iktidarda Milli Görüş vardır! Ve şimdi Ayasofya’da ezan okunuyor, namaz kılınıyor. Duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Hissetmiyor musunuz?

Hayal dünyanızda da olsa; iktidar olması için var gücünüzle uğraştığınız taklitçi ortaklarınız Ayasofya’nın cami olmasından rahatsızlar, hatta daha da ileri gidip Sultanahmet Camiini de müze yapalım diyebiliyorlar.

Alnı secdeli kardeşlerimiz uğraşlarının ve gayretlerinin taklitçi ve ruh kökümüze düşman zihniyetlerin hâkimiyeti için olduğunu bakalım ne zaman anlayacaklar?

Bazı aklı evveller; “Efendim Tayyip Bey Milli Görüşçü değil, AK Parti iktidarı Milli Görüş iktidarı değil” diyorlar. Peki; muhteşem Çamlıca Camiini yaptıran, Taksim Camiini Müslümanların hizmetine sunan ve en mühimi Sultan Fatih’in vakfiyesi gereği Ayasofya’yı tekrar Camii kebir olarak hizmete sunan Tayyip Bey Milli Görüşçü değilse, Kılıçdaroğlu ve CHP mi Milli Görüşçü? Yoksa kanlı eylemlerin sahibi PKK’nın hamisi HDP ve diğer 6+1 masa ortaklarınız mı Milli Görüşçü? Elimizi vicdanımıza koyalım bir daha düşünelim. Çünkü son pişmanlık fayda vermez. Endülüs gerçeğinde olduğu gibi…