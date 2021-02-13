Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Yeniakit.com.tr

Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, twitter hesabından, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." çağrısını yapmış ve bu paylaşımı sebebi ile Cumhuriyet Gazetesi ve yoldaşları tarafından hedef alınmıştı. Prof. Boynukalın'a yönelik linç kampanyasına İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'tan da beklenmedik bir destek geldi. Videosunda hakaret ve beddua dilini seçen Özışık, Prof. Boynukalın'ı çirkin ifadelerle hedef aldı. "Mehmet Boynukalın arkadaşımız bir siyasetçi edasıyla yeni anayasa tartışmalarını gündem yaptı." diyen Özışık, 'Eskiden Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devletiydi, şuydu, buydu.. Laikliği kaldıralım' dedi." ifadelerini kullandı.

'Boynun devrilsin senin'

Hayatı boyunca edinebildiği tek vasfı okulunu bile bitirmediği bir meslek dalında internet sitesi sahibi olmaktan öteye gitmeyen Hadi Özışık, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a, "Sen sadece bir imamsın güzel kardeşim. Burada sana bir görev verdiler. Siyaset yap diye bu görevi sana vermediler. Senin görevin günde beş vakit Ayasofya'ya gelen insanlara namaz kıldırmak. Tek görevin bu." diye seslendi. Videonun ilerleyen bölümlerinde hakaret ve beddua diline yönelen Özışık, "Sen kimsin ya? Kimden güç alıyorsun kardeşim? Gücünü söyle de ona göre hareket edelim. Kimden güç alıp racon kesiyorsun? Boynun devrilsin senin." dedi.

'Seni adam sanmışlar'

İstanbul'u fetheden müjdelenmiş kumandan Fatih Sultan Mehmed Han'ın kendi tarafında olacağını düşünerek utanmadan onu da diline dolayan Özışık, "Seni adam sanmışlar. Sana bir görev vermişler. Fatih'in emaneti Ayasofya'ya İmam yapmışlar. Otur oturduğun yerde ya. Boynukalınmış, boynun devrilsin senin." diye konuştu.

Diyanet'e talimat verdi

Konuşması süresince Prof. Boynukalın'ı hedef alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na da hedef gösteren Özışık, şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gücü bu adamı susturmaya yetmiyor mu? Derhal görevden alınmalı."

'Ulan şerefsiz'

Hadi Özışık'ın videosuna duyarlı Müslümanlar tarafından sert tepkiler geldi. Youtube kanalında da yayımlanan videonun altına yorum yapan vatandaşlar Özışık'a sert ifadelerle tepki gösterirken, Hadi Özışık o yorumlardan birisini canlı yayında okuyarak izleyicisine de şu hakaretleri savurdu:

"Ulan şerefsiz. Ulan haysiyetsiz. Ulan namussuz."

Korkarak paylaşımını sildi

Gelen tepkilerden sonra ise çareyi videosunu kaldırmakta buldu. Buna karşın günlerdir hedef tahtasına konulan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ise paylaşımlarının hiçbirisini silmedi. Öte yandan Hadi Özışık hakkında 'Hadsiz Hadi Özışık' hashtagh'i ile paylaşımlar yapıldı.

Tepki göstermek isteyen diğer vatandaşlar ise bu görüntü ile karşılaştı: