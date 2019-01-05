Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntüye tepkiler çığ gibi: Görevliler bu kadın dans yaparken nereye bakıyordu?

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Sosyal medyada Leyla Alaton'un gece saatlerinde olduğu belirterek paylaştığı Ayasofya Camii'ndeki skandal dans görüntüsü kamuoyunda infiale neden oldu. Kapalı olması gereken gece saatlerinde, Ayasofya Camii'nde dans yapan provokatör, vatandaşlardan kısa sürede büyük tepki topladı.

"Namaz kılanların üzerine üşüşen görevliler, bu kadın dans yaparken nereye bakıyordu?"

Sosyal medyada skandala bir tepki de Tarihçi Yazar Mustafa Armağan'dan geldi. Armağan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih'in Müslümanlara emaneti olan Ulu Mabedde iki rekât namaz kılanların üzerine üşüşen güvenlik görevlileri bu kadın dans ederken nereye bakıyordu, merak ettim? #ayasofya" ifadelerinde bulundu ve sözlerine "Ve hakkında herhangi bir işlem yaptılar mı?" sorusunu ekledi.

"Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kim açtı?"

Armağan bir başka tweetinde Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kimin açtığını sorarak "Ayasofya Camii'nde skandal! Dans seyretmeye giden Leyla Alaton'a gece yarısı Ayasofya'nın kapılarını kim açtı? Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var öyle mi?" tepkisini dile getirdi.

"Aynı dansı Fener Rum Patrikhanesinde de yaptırabilirler miydi?"

'İslam'a yönelik bir hakaret' olduğunu dile getiren İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak da Ayasofya Camii'ndeki skandala tepki göstererek aynı rezilliğin Fener Rum Patrikhanesi'nde izin verilip verilemeceğini sorarak "Ayasofya'da dans. İslama bundan daha ağır bir hakaret olur mu?! Bu millet,bunu yapanları da, yaptıranları da unutmayacaktır. Yetkiler aynı dansı Fener Rum Patrikhanesinde de yaptırabilirler miydi? "Mezarda kan terliyor babamın iskeleti; Ne yaptık,ne yaptılar mukaddes emaneti?" ifadesinde bulundu.

"Bu ne haddini bilmezlik!"

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de skandala "Bu ne haddini bilmezlik, hadi Ayasofya'yı cami kabul etmiyorsun, senin kendi dinine de saygın yok mu? Utanmadan bale yapıyorsun. Seni Müslümanlar olarak kınıyoruz..." tepkisinde bulundu.