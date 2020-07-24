Ayasofya Camii'nde Cuma namazı eda ediliyor

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılarak cemaatine kavuşacağı günde ilk Cuma namazına katılmak üzere camiiye doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin olduğu noktaya geldi.

Alanı dolduran vatandaşların sabah saatlerinden bu yana yaşadığı coşku Erdoğan'ın geliş haberiyle daha da arttı.

Maskesini çıkarmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce heyecanını ve mutluluğunu dile getirdiği Ayasofya için bugün erken vakitte yola koyuldu. Cuma namazından çok önce yola çıkan Erdoğan alana geldiğinde maskesini takarak cami içine geçti.

Kurra Hafızlar tarafından okunan tilavete iştirak eden Erdoğan cami içerisinde de koronavirüs önlemleri ihmal etmedi ve maskesini çıkarmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra camiye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da içinde bulunduğu çok sayıda davetli de geldi.

Tilavet secdesi yapıldı

Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1934 tarihli kararı Danıştay'ın iptal etmesinin ardından imzaladığı kararname ile Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına karar vermişti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle ezanı kubbelerden yükseldi.



86 yıl sonra ilk kez Ayasofya Camii'nde namaz kılınıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua irad etti.