Ayasofya Camii ne diyor?

Milletimiz ve İslam alemi hak din İslam’ın galibiyetinin nişanesi olan Ayasofya’nın ibadete açılışının mutluluğunu yaşıyor. Bu açılışta insaflı vicdanlı Hristiyanlar da mutlu oluyor sevinç duyuyorlar. Çünkü Ayasofya bir ibadethane olarak inşa edilmiştir. Asırlar sonra ibadethane olmaktan çıkarılarak kirli ayaklarla tuvaletlere girer gibi girilen bir mekân olmaktan çıkarılmasına saygı ile bakıyoruz ve bakıyorlardır inşallah.

Ayasofya Hz. Adem (a.s.)’den ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelen bütün Peygamberlerin Allah’tan vahiy yoluyla aldıkları ilahi emir ve yükümlülükleri kabul ve tasdik eden dinimiz İslam’ın hakimiyetinin sembollerinden biridir.

Allah katında din İslam’dır. Hz. Adem’den bu yana bütün Peygamberlerin tebliğ ettiği tek din budur. Ancak ne var ki kendilerine daha önce kitap verilenler ilim ve hikmet dolu ayetler geldikten sonra aralarındaki çıkar çatışmaları, kin, ihtiras, azgınlık ve çekememezlik yüzünden hakikati inatla reddederek din konusunda anlaşmazlığa düştüler. Böylece her ümmet bir sonraki Peygamberi inkâr etti. Kendi uydurdukları hurafeleri din haline getirdiler. Allah da son Peygamberi göndererek yeniden ve açıkça ortaya koydu. O halde her kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali ayet 19. Bu ayet hepimizi düşünmeye davet ediyor. Allah-u Teala gönderdiği Peygamber ve kitapları tasdik eden uyulacak kitap Kur’an-ı Kerim’i ve Resulü Hz. Muhammed’i göndermiştir. “Ortak koşanlar istemeseler de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için elçisini doğruluk rehberiyle (Kur’an ile) ve hak dinle gönderendir (Saf Suresi ayet 19).İstanbul’un fethi Fatih Sultan Mehmet Han başkanlığında onun askerlerine nasip olmuştu. Fatih Fetih’ten sonra Ayasofya’ya gitmiş ikindi namazını kıldırmıştır. İlk Cuma’nın orada kılınması için emir vermiş hazırlıklar yapılmıştır. İlk Cuma namazını Akşemseddin kıldırmış ve hutbeyi okumuştur. Bir rivayete göre ise hutbeyi Fatih okumuş ve namazı o kıldırmıştır. Fetih’ten sonra İstanbul’un burçlarına bayraklar çekilmiş, surlar üzerinde de ezanlar okunmuştur. Ve Ayasofya yapılan değişikliklerle tam bir camiye dönüştürülmüştür. Fatih’in ve askerlerinin bir emaneti olarak dimdik ayakta duruyor, ezanlar okunuyor, selâlar veriliyor, 5 vakit namazlar huşu ile kılınıyordu. Ama 1934’te bir kararla cami olmaktan çıkarılıyor müzeye dönüştürülüyor. Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi Müslümanların kalbini yakıyor, onları hüzne boğuyor. Gerçek Müslümanların gözyaşları pınarlar gibi akıyor. Haykırış ve feryatlar gök kubbeyi inletiyor. Fakat kararmış kalpler küfrün alkışlarına sevinçlerine ellerini sallayarak biz de sizin gibiyiz diyorlar. Yanan yürekler Allah sevdası ile adeta bütün dünyaya haykırıyor. Ayasofya’nın adeta puthaneye çevrilmesine dayanamıyorlar. İçten gelen duygular ve gözyaşları ile his ve duygularını şiirleriyle, söylemleriyle ifade ediyorlardı.

Ayasofya’nın yeniden camiye dönüşmesinin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan diliyor, bu ve benzeri afetlerden tüm İslam alemini korumasını da Rabbimizden temenni ediyoruz. Açılışı mübarek olsun; Allah’ım hayırlara vesile kılsın.