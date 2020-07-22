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Okur Postası

Ayasofya Camii Hayırlı Olsun

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Ayasofya Camii Hayırlı Olsun" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:04:00 -
Ayasofya Camii Hayırlı Olsun

Reisimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Danıştay’ımızın 10. Dairesi Hakimlerimizin oylarıyla Ayasofya’mız benliğine kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun.  86 yıllık esaret son buldu. Artık bundan sonra Ayasofya’mıza biletle değil abdestle gidilebilecek. Konu o kadar önemlidir ki Ayasofya’mız her din için özellikle Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi  ilgi duymakta olduğundan her türlü ziyarete izin verilmiştir. Konu önemlidir. Bundan dolayı olacak hiç vakit geçirmeden Rusya ile temasa geçip, Ayasofya’nın bizler için önemini yani egemenlik hakkımızı kullanarak müze olan yapının tekrardan ibadete açıldığını hatırlatmamız lazım gelmektedir. Bu 86 yıllık esareti Reisimiz iptal etti. Ayasofya üzerindeki egemenlik haklarımızı kullanarak çünkü dedemiz Fatih’in İstanbul’u fethinin sembolüydü bu cami. Bu camiyi ibadete açarak hem dedemizin ruhunu rahatlattık hem de Allah’ın izniyle egemenlik haklarımızı tüm emperyallere rağmen kullanabileceğimizi göstermiş bulunduk. Hamdolsun Allah’a.

Ayrıca biraz tuhaf duruyordu Ayasofya’ya biletle girilmesi. Dedemizin bizlere vakfettiği yapıyı bizler anladığım kadarıyla bazı sebeplerden dolayı müzeye çevirmiştik. Tabii burada şunu da önemle yazmak isterim. Ayasofya Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934  tarih ve 7/1589  sayılı  kararıyla müze  haline  getirilmiş. w

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