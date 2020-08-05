Ayasofya bayramda müslümanlarla buluştu!

Ayasofya kararından sonra sahte propagandalarla, sanal alemde sahte reklamlarla, sahte kahramanlık yapan mevsimlik taşeron idealistlere, davasına hizmet eden arıların kızdığını duyurayım dedim.

Şimdi “bu arılar ne?” diye bana hemen soracaksınız, ama ben onların davalarına nasıl sadık olduklarıyla ilgili bir kesitten bahsedeceğim.

Gerçek arılar 500 gram bal için 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkıyor. Bir kg bal için ise 40 bin tane arı, 6 milyon çiçeği dolaşıyor. Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını emiyor ve 100.000 km kanat çırpıyor. Bir arı, vücut ağırlığının 330 katı yük çekebiliyor.

Bu yoğun çalışmanın arasında, dönüp “öbür arı benim kadar dolaşıyor mu?” diye kontrol gereği de duymuyor. Kendi işine gücüne dalmış bir arı, çekememezlik duymaya pek fırsat bulamaz, çünkü çekememezlik aylak bir tutkudur, sokaklarda gezer durur, evde oturmaz: Arılar birbirlerine tam bir güven içinde sadece hedeflerine odaklanırlar!…

Hiçbir arı, kovandan çıkınını alıp başka yollara düşüp başka bir kovanın üreticisi olmayı düşünmemiş!

Gaflete, dalalete, hamakate, rehavete, enaniyete, hıyanete, ifrata, tefrite dalıp, karşı kovandakileri kıskanıp o peteğe dadanmamış!

Her bir petek gözünü altıgen prizma şeklinde inşa ederek, peteğin direncini sağlayıp kilolarca balı rahatlıkla taşıyabiliyor, en az balmumu harcayarak, maksimum ölçüde bal depolamak için en uygun şekil altıgen prizma ile akıl ve bilimin rehberliğinde çalışarak üretim yapmaktalar.

İşte Müslümanlar da arılar gibi davasından vazgeçmezler.

Yıllar geçse dahi İstanbul’un fethiyle birlikte namazların kılındığı Ayasofya, Müslümanların “ARILARIN” kırmızı çizgisidir.

Kaldı ki; İstanbul’un fethinden önce Ayasofya’yı “Rusların Atası Vikingler” harabeye çevirmiş olmalarına rağmen, Fetih’ten sonra Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere günümüze kadar orijinalliği bozulmadan ayakta tutmayı başarmışız.

Gelelim Ayasofya’ya İlk cuma namazı ve bayram namazı kılındıktan sonra ve bayram süresince Müslümanlar ile buluşması yani arıların buluşmasına sahne oldu.

Bizlerin buluşmasına yılların esaretiyle kucak açan Ayasofya olurken; dış dünyada saldırılar birbiri arkasına gelmeye devam etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Ayasofya kararının UNESCO’ya karşı bir ‘meydan okuma’ olduğunu savundu. Kararı ‘açık bir provokasyon’ diye niteleyen Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise, Türkiye’nin altı asır geri gittiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, kararın Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu. Rus Ortodoks Kilisesi ise, kararı esefle karşıladıklarını açıkladı. Kiliseye göre, söz konusu karar mevcut ayrışmaları derinleştirebilir. Kilisenin sözcüsü Vladimir Legoida, “Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü” ifadesini kullandı ve ABD ise şimdiden şoka girmiş bile!

ABD Dışişleri Bakanlığı, karardan hayal kırıklığına uğradığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, “Türk hükümetinin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararından hayal kırıklığı duyuyoruz” deyip “Türk hükümetinin Ayasofya’yı tüm ziyaretçilerin girişine açık tutma kararlılığının sürdüğünü anlıyor ve bu mekana herkesin hiçbir sıkıntıya uğramadan erişimini sağlama planlarını duymayı merakla bekliyoruz” diye ekledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan “Ayasofya”nın statüsünün bir sonraki toplantıda gözden geçirileceğini açıkladı. 16. yüzyılda inşa edilen tarihi yapı, 1985 yılından bu yana “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.”

İslam dünyası Türkiye’yi konuşuyor, 86 yıldır ibadethane olarak Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirasını ve yarın ilk Cuması kılınan “Ayasofya”yı konuşuyor.

Biraz da bizleri zayıflatmak istedikleri saldırılara değineceğim.

Ermenistan bilerek Rusya’nın desteğini gizlice alıp; Tovoz bölgesine saldırılara geçti. Buradaki amaç Rusya’nın Ermenistan üzerinden bölgeye asker yönlendirerek bölgede Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı kontrol altında tutarak Türkiye’ye gelen enerji hatlarında bizleri sıkıştırmaktan başka bir şey değil.

Gelelim Yunanistan’a.

Türkiye’nin Oruç Reis isimli araştırma gemisini Meis Adası’nın 180 kilometre açıklarında hidrokarbon kaynaklarını keşif için yapacağı araştırma seferi üzerine, Arkasına AB devletlerini almaya çalışsalar dahi geri adım atılmamıştır.

Libya konusunda sıkıştırma yapmak isteyen devletler ağızlarının payını almaya başlarken, Suriye’nin Kuzey Doğusunda terör örgütleriyle ABD’li bir şirket petrol anlaşması yapmasından dolayı Dışişleri anında tepkisini koymuştur.

Şimdi diyeceksiniz, Ayasofya konusuyla bunların ne alakası var?

Alakası mı dediniz diye size cevap vereceğim.

Her koldan saldırıya geçtiler ama Ayasofya kararı bir milattır. Yapılan saldırılara arıların aynı şekilde misliyle karşılık vereceğinden emin olun. Amaçları ekonomik olarak Türkiye’yi sıkıştırıp güçsüzleştirmek.

Onlara hadi oradan hadi oradan diyerek, hani bir atasözünde “Tavşan karşı yamaca geçti” lafını hatırlatmak isterim.

Peki yıllardır ülkemizdeki Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar neredeydi? Bunca yıldır Hıristiyanlara hizmet eden bir kutsal yer olan “Ayasofya”yı, bunca hükümetler kuran siyasi liderler neden ibadete açamadı? Güçleri mi yetmedi?

Bu konuda yorum yapmayacağım ama, Ayasofya’yı Müslümanlar ile buluşturma şerefini “Cenab-ı Hakk”, ülkesine düşkün olan cesur ve yürekli, Allah korkusu olan ve kul hakkı nedir bilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bahşetti.

Sevgi ve Saygılarımla.