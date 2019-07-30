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Ayar numarası ile dolandırılan sarraf: "Merhametleri varsa çıkıp gelsinler özür dilesinler helalleşelim”

Kayseri’de bir sarraf, ayar numarası bulunan sahte bileziği satan ve kendilerine aile süsü veren şahıslara 2 bin 900 TL daha verdiğini belirterek, "Merhametleri varsa çıkıp gelsinler özür dilesinler helalleşelim” çağrısında bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:32
Ayar numarası ile dolandırılan sarraf: "Merhametleri varsa çıkıp gelsinler özür dilesinler helalleşelim”

Kayseri’de bir sarraf, ayar numarası bulunan sahte bileziği satan ve kendilerine aile süsü veren şahıslara 2 bin 900 TL daha verdiğini belirterek, "Merhametleri varsa çıkıp gelsinler özür dilesinler helalleşelim” çağrısında bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Millet caddesi üzerinde bir sarraf dükkanında meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü iş yerine gelen bir aile, ellerinde ‘Kaburga Bilezik’ diye tabir edilen bir bilezik olduğunu ve daha uygun bir bilezik alarak üstünü nakit almak istediklerini söylediler. İş yeri sahibi Mustafa Zağlı bilezikten şüphe etse de ayar numarasına bakınca sahte olduğunu düşünmedi ve satın aldı. Bileziğin sahte olduğunu da toptancıya gittiklerinde anlayan Zağlı, hemen güvenlik kamera kayıtlarıyla beraber polise giderek şikayetçi oldu.


Yapılan yanlıştan dönmenin insanlık olarak kazandıracağını ve kendisini dolandıranların gelip özür dilemesi halinde şikayetini geri alacağını söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, “Hırsızın, dolandırıcının ve yan kesicinin hangi kılıkta geleceğini biz bilemeyiz. Cumartesi günü öğlen saatlerinde 27 yaşlarında çocuklu bir çift ve anneleri geldiler iş yerimize. Bir bilezikleri olduğunu ve satmak istediklerini söylediler. Bileziği elime alınca biraz hafif geldi ve ben de biraz şüphelenmeye yakın psikolojiye girdim. Bize dediler ki, biz bu bileziği satacağız. Çocukların evini yeni aldık eşya alacağız. İnsanın gerçekten bazen eli, dili tutuluyor. Her zaman küçük bir yüzük dahi geldiğinde ayarına bakmak için taşa sürterdik ama o gün nedense koskoca bileziği alırken, ne ayara baktık nede başka bir önlem amaçlı kontrol yaptık. Sonrasında burada çalışan arkadaşa söyledim bilezik geldi ama hafif diye o da olabilir dedi. Yani onun bile aklına gelmedi. Bileziği getirdik bayana verdik. Hem bilezik verdik hem de 2 bin 900 lira para verdik. Bu arada yanlarında bulunan erkek şahısla konuşmamızda bana isminin Erdem olduğunu, Kahramanmaraşlı olduğunu ve inşaatlarda çalıştığını söyledi. Onlar gittikten sonra yanımızdaki arkadaşımız verdikleri bileziği toptancıya götürdü. Oradan da sahte olduğu bilgisi geldi" dedi.


Kendisine sahte bileziği satan aileye seslenen Mustafa Zağlı, "Belki onlar da sahte olduğunu bilmiyorlardır günahını almayalım ama ortada yapılan bir yanlışlık var. Yanlıştan dönmek de her zaman için insana kazandırır. Biz istiyoruz ki, eğer vicdanları varsa, merhametleri varsa çıkıp gelsinler özür dilesinler helalleşelim” diye konuştu.


Polis ekipleri sarrafı dolandıran aileyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:32
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