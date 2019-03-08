Ayan’dan 8 Mart’ta önemli çağrı, “Gelin Zonguldak’ın kaderini birlikte değiştirelim”

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ kutladı.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Kadın Kolları ile oluşturduğu ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü organizasyonunu Camlı Köşk’te kadınların yoğun katılımı ile kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Dolayısı ile yapılan organizasyonda ilk konuşmayı yapan MHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner,‘’Kıymetli arkadaşlarım değerli misafirlerimiz 31’ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim hepimiz için yaşadığımız şehir için çok önemli bundan önce seçtiklerimiz Zonguldak’a hizmet etme anlamında sınıfta kalmıştır. Bizden ayrılan ilçeler Bartın ve Karabük İl olmuş bizden ileri gitmiştir. Bu kötü gidişata dur demek adına alternatifsiz değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi var, Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Hamdi Ayan var, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışı var. Bizler hizmete talibiz. Zonguldak seçmeninin Yüzde ellisinden fazlasın kadın olduğunu düşünürsek nasıl bir şehirde yaşamak istediğimizin seçimini yapacağız yani hem kendi kaderimizi hem de Zonguldak’ın kaderini belirleyeceğiz. Onun için ben diyorum ki gelin bir olalım birlikte olalım Zonguldak’ın kaderini hep birlikte değiştirelim Zonguldak’ı ayağa kaldıralım Milliyetçi Hareket Partisi elli yıllık bir geçmişi olan köklü ve güçlü bir partidir. Siz kadınlarımızı böylesi kutlu ve köklü bir siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisinde hep birlikte siyaset yapmaya davet ediyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum’ ’diye ifade etti.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, konuşmalarına “Bu şehrin yüzde ellisinden fazlasını oluşturan kadınlarımız, bacılarımız, biz yola gittiğimizde arkamızda ağlayanlarımız. İşte bunları bilerek diyorum ki, kadınlarımıza ayrı bir önem verdik bu söylediklerimize lütfen inanın kadınlarımızı belediyede kuracağımız e-ticaret yoluyla ekonomik olarak güçlendireceğiz. Başkalarına bağımlı olmasınlar diye burada yapacağımız ürettiklerini satabilsinler diye üretmek isteyen, çalışmak isteyen, kendi ekonomisini kurmak isteyen, katkı sağlamak isteyen kadınlarımız bu işlerini belediye irtibat büroları aracılığı ile yapabilecekler. Her gittiğimiz yerde adayımız düzgündür, o bizim evladımız, içimizden biridir denmesinin sebebi budur. Hiç bir zaman insan üzerinden siyaset yapmadım. Bu gün sokaklarda bunu görüyorsunuz Bu şehir kaybetmeye mahkûm bir şehir değil. Bu şehirde bir organizasyonsuzluk var. Bu şehre bir organizatör, bir şef lazım. İşte ben buna talibim. Benim bu şehirle kan bağım var anılarım var, acılarım var sizden rica ediyorum projelerimi okuyun öyle karar verin” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eğlence devam etti.