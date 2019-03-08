0553 313 94 23

Ayan’dan 8 Mart’ta önemli çağrı, “Gelin Zonguldak’ın kaderini birlikte değiştirelim”

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Ayan’dan 8 Mart’ta önemli çağrı, “Gelin Zonguldak’ın kaderini birlikte değiştirelim”

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ kutladı.


MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Kadın Kolları ile oluşturduğu ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü organizasyonunu Camlı Köşk’te kadınların yoğun katılımı ile kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Dolayısı ile yapılan organizasyonda ilk konuşmayı yapan MHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner,‘’Kıymetli arkadaşlarım değerli misafirlerimiz 31’ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim hepimiz için yaşadığımız şehir için çok önemli bundan önce seçtiklerimiz Zonguldak’a hizmet etme anlamında sınıfta kalmıştır. Bizden ayrılan ilçeler Bartın ve Karabük İl olmuş bizden ileri gitmiştir. Bu kötü gidişata dur demek adına alternatifsiz değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi var, Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Hamdi Ayan var, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışı var. Bizler hizmete talibiz. Zonguldak seçmeninin Yüzde ellisinden fazlasın kadın olduğunu düşünürsek nasıl bir şehirde yaşamak istediğimizin seçimini yapacağız yani hem kendi kaderimizi hem de Zonguldak’ın kaderini belirleyeceğiz. Onun için ben diyorum ki gelin bir olalım birlikte olalım Zonguldak’ın kaderini hep birlikte değiştirelim Zonguldak’ı ayağa kaldıralım Milliyetçi Hareket Partisi elli yıllık bir geçmişi olan köklü ve güçlü bir partidir. Siz kadınlarımızı böylesi kutlu ve köklü bir siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisinde hep birlikte siyaset yapmaya davet ediyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum’ ’diye ifade etti.


MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, konuşmalarına “Bu şehrin yüzde ellisinden fazlasını oluşturan kadınlarımız, bacılarımız, biz yola gittiğimizde arkamızda ağlayanlarımız. İşte bunları bilerek diyorum ki, kadınlarımıza ayrı bir önem verdik bu söylediklerimize lütfen inanın kadınlarımızı belediyede kuracağımız e-ticaret yoluyla ekonomik olarak güçlendireceğiz. Başkalarına bağımlı olmasınlar diye burada yapacağımız ürettiklerini satabilsinler diye üretmek isteyen, çalışmak isteyen, kendi ekonomisini kurmak isteyen, katkı sağlamak isteyen kadınlarımız bu işlerini belediye irtibat büroları aracılığı ile yapabilecekler. Her gittiğimiz yerde adayımız düzgündür, o bizim evladımız, içimizden biridir denmesinin sebebi budur. Hiç bir zaman insan üzerinden siyaset yapmadım. Bu gün sokaklarda bunu görüyorsunuz Bu şehir kaybetmeye mahkûm bir şehir değil. Bu şehirde bir organizasyonsuzluk var. Bu şehre bir organizatör, bir şef lazım. İşte ben buna talibim. Benim bu şehirle kan bağım var anılarım var, acılarım var sizden rica ediyorum projelerimi okuyun öyle karar verin” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından eğlence devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
    1. Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
    2. Futbol liglerinde play-off müsabaka..
    3. "Belçika PKK'yı terörist örgüt olarak..
    4. Schneider Electric'ten sağlık..
    5. "Kocaeli'yi sanayiyi yöneten bir..
    6. FETÖ sanığına hapis cezası
    7. İmamoğlu: “Bu seçimde adaydı, 5 yıl..
    8. Antalya’da 8 Mart’ta açılacak sözü..
    9. Trabzonspor, Akhisarspor maçı..
    10. 1. Lig'in lideri haciz şokuyla sarsıldı
    11. CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı..
    12. SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği..
    13. 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Sri..
    14. TYB ile HBÖGM gençler için birlikte..
    15. Darende’de liselerarası futbol..
    16. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul..
    17. TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da..
    18. Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    19. Bünyanlı Kadınlar TÜGVA ile Tanıştı
    20. Hilmi Güler, kadınları unutmadı
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Kadınlar Günü’nde fidanlar Orman..
    23. "Şehirlerimize fitne tohumu ekiyorlar"
    24. Aliağa’da minikler için eğlence tam gaz
    25. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi..
    26. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul..
    27. Hırsızlık şüphelilerine operasyon: 1..
    28. Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem..
    29. Ülkü ocakları başkanlığı kadınların..
    30. Başkan Kazgan’dan 8 Mart Kutlaması
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem