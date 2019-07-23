Ayancık’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçenin Yalı Mahallesi Şehit Ömer Can Açıkgöz Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mehmet Bilge’den iki günden bu yana haber alınamaması ve evinden kötü kokular gelmesi sebebiyle komşuları polise haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Ekipler, 70 yaşındaki Mehmet Bilge’yi yatağında ölü buldu.

Yapılan incele ardından Mehmet Bilge’nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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