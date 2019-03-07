Ayancık Devlet Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı aldı

Sağlık Bakanlığı Ulusal Anne Dostu Değerlendirme Ekibi tarafından 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yerinde değerlendirme sonucunda Ayancık Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane” unvanı verildi.

Türkiye geneli 33 ilde bu unvanı alan 53. hastane Ayancık Devlet Hastanesi oldu. Karadeniz Bölgesi’nde bu unvanı alan 8 hastaneden biri olan Ayancık Devlet Hastanesi, Sinop’ta ise anne dostu hastane unvanını almaya hak kazanan ilk hastane oldu.

“Anne Dostu Hastane” unvanı almaya uygun görülen Ayancık Devlet Hastanesi yönetimi ve ekibine İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından “Anne Dostu Hastane” belgesi takdim edildi.

Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan bu süreçte emeği geçen Ayancık Devlet Hastanesi yönetimi ve ilgili birim çalışanlarına, Müdürlüğü Hastane Hizmetleri Biriminde görev yapan personellere, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi ve Ruh Sağlığı Biriminde görev yapan çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.