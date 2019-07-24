0553 313 94 23

Ayanbey Sokak asfaltlama çalışması tamamlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Ayanbey ve Yorgancı Sokak ile Anasultan ve Yorgancı Caddelerinde 5 kilometrelik yolu kapsayan projenin ilk ayağı Ayanbey Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
Ayanbey Sokak asfaltlama çalışması tamamlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Ayanbey ve Yorgancı Sokak ile Anasultan ve Yorgancı Caddelerinde 5 kilometrelik yolu kapsayan projenin ilk ayağı Ayanbey Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı.


Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen, Ayanbey ve Yorgancı Sokak ile Anasultan ve Yorgancı Caddelerini kapsayan ve 5 kilometrelik yolu içine alan asfaltlama çalışmalarının 1 kilometrelik Ayanbey Sokak bölümü tamamlandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı tamamlanan sokak ile yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan caddelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) de, sokağın tamamında kanalizasyon ve diğer şebekeleri yeniledi.



“Çalışmalar tamamlandığında bölge çok daha güzel bir çehreye kavuşacak”


Ayanbey Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığının ve büyük bir aksilik yaşanmaması durumunda projenin tamamının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Mustafa Kavuş, çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın çok daha kolay ve çok daha sağlıklı olacağını belirtti.


Projede toplamda 5 kilometrelik yol yapım çalışmasının olacağını hatırlatan Başkan Kavuş, “Yapımı tamamlanan sokağımız, genişliğiyle bir sokaktan ziyade adeta ana caddeyi andırıyor. Çalışmalar tamamlandığında bu yollar bölge trafiğini rahatlatma adına büyük bir yük alacak. Hem bizim hem de KOSKİ’nin alt yapı çalışmalarını tamamlamasından dolayı yeniden kazı işlemleri yaşanmayacak şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Bu bölgede vatandaşlarımızı, doğalgazlarını da serimden önce almaları yönünde uyarıyoruz. Ancak, bu şekilde standartların üzerinde dökülen asfaltlar bir daha zarar görmeyecek. Çalışması bitirilen Ayanbey Sokağımız yeni ve modern çehresiyle Meram’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



“Amacımız, Meram’ın tüm kronik sorunlarını aşmak”


Bu yıl rekor düzeyde asfaltlama yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Amacımız, Meram’ın tüm kronik sorunlarını aşmak. Trafik yoğunluğunu azaltacak yeni cadde ve sokaklar ile asfaltsız yollar ulaşımda aşılması gereken sorunların başında geliyor. Meram’da, standardı yüksek cadde ve sokaklarla sadece ulaşımın değil yaşamın da standardını yükseltiyoruz. Belediye olarak yaptığımız tüm yeni yollarda ve düzenlediğimiz caddelerde en üst standardı yakalamaya çalışıyoruz. Ulaşımda kolaylık bir medeniyetin en önemli göstergelerinden biridir. Sokaklar da ulaşım adına bir şehrin kılcal damarlarıdır. Sağlıklı bir kent yaşamı için en yakından en uzağa kadar her bir noktaya en modern ve uygun şartlarda ulaşımı sağlamak mecburiyetindeyiz. Yeni cadde ve sokakların yapımından var olanların asfaltlanmasına, otoparkından parke ve bordür yapımına kadar tüm çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu çalışmaların sonunda kazanan Meram olacak, Meramlılar bu şehirde yaşamanın ayrıcalığını hissedecekler” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
    1. Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık..
    2. Üniversite adayları en çok "hukuk" ve..
    3. AK Parti İl Başkanı Özcan..
    4. Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor
    5. Temiz havada yürüyüş yapmak neden..
    6. Musabeyli ilçesinde Curling takımı..
    7. Aileleri ikna etti! 2 terörist teslim..
    8. Tatvan antik kentinde önemli bulgular..
    9. Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı..
    10. Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı’nı..
    11. Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası"..
    12. CHP-HDP ittifakını derinleştiriyorlar!..
    13. Meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması
    14. Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti
    15. ’İnsanlık İçin İnovasyon’ konferansı..
    16. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    17. EXPO’nun fikir babası Gürgüç yaşamını..
    18. Para Atıcılık Dünya Kupası
    19. Ayanbey Sokak asfaltlama çalışması..
    20. Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı..
    21. Güvenlik İş Sendikası gazeteciler..
    22. İstanbul’dan, Balıkesir’e uyuşturucu..
    23. Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    24. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip..
    25. Çin'in 'Beyaz Kitap' raporunda skandal..
    26. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    27. Kyle Wiltjer, Türk Telekom’da
    28. Devleti ve milleti için serden..
    29. Demirci’deki yatırımlara yerinde..
    30. Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?