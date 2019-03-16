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Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl Teşkilatıyla birlikte bugün öğlen saatlerinde Yeşil mahalle esnafını ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:29
Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl Teşkilatıyla birlikte bugün öğlen saatlerinde Yeşil mahalle esnafını ziyaret etti.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve İl teşkilatıyla birlikte Yeşil Mahalle esnafını tek tek ziyaret ederek, şikâyet ve taleplerini dinledi. Ayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den aldıkları destek ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

 

Kapuz Taksi Durağı çalışanları ile de bir araya gelerek, Taksici esnafı ile uzun uzun sohbet eden Ayan, taksici esnafından desteklerini istedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:29
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