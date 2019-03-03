Ayan, projelerini anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan 31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, İl genel meclis üyesi ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Zonguldaklılar Derneği Başkanı Necati Başer ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Belediye Başkan adayı Ayan, Zonguldaklılar Derneği Başkanı Necati Başer ve yönetim kurulu üyeleri ile uzun süren sohbetin ardından desteklerini istedi. Zonguldaklılar Derneği Başkanı Necati Başer ve yönetim kurulu üyeleri, kendilerine çıktıkları yolda başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ardından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğünü ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan,MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, partililer,İl genel meclis üyesi ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlıyı Orman İşletme Müdürü Kemal Esat Topuz’u ve Milli Parklar Müdürü Sezgin Örmeci’yi makamlarında ziyaret ederek projelerinden bahsetti. Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan ve beraberindekiler kurum çalışanlarını da ziyaret etti.

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, Bahçelievler esnafı ile buluştu. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Ayan,MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy,İl genel meclis üyesi ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Bahçelievler mahalle esnafını ziyaret ederek projelerinden bahsetti.

Bahçelievler esnafı ile sohbet eden Ayan’ın ziyaretinden memnun kalan esnaf başarılar diledi.