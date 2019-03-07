Ayan, GMİS’i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, beraberinde MHP İl ve İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi adayları, partililer ve kadın kolları ile birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası’nı ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal hazır bulundu.

MHP Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, kendisinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olduğunu belirterek, “Madenciliği de Zonguldak’ı da iyi biliriz. Zonguldak bir maden kenti, Emeğin Başkenti. Projelerimiz arasında Zonguldak kent girişlerine elinde fener ile madenci figürleri ile misafirlerimizi karşılamak var. Kent çıkışlarına yapılacak kapılardan ise maden galerisinden çıkar gibi çıkılacak. Böylece gelenler bir maden kentine, Emeğin Başkenti’ne geldiğini hissedecek” dedi.

67 plakaya 67 projeleri kapsamında Belediye İktisadi Teşekkülleri kurulacağını belirten Ayan, “Bu kuruluşlarda 4 bin civarında bir istihdam olacak.

Geleceğe umutla bakan bir kent hedefimiz” dedi.

TTK’ya 1000 işçi alımı için kuraların çekildiğini belirten Ayan, “Bizim raporumuz var. TTK’nın norm kadroyla çalışması gerektiğini biliyoruz. Alınan işçi sayısının yetersiz olduğunu söylüyoruz” dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de Ayan’ın madenci kimliğiyle Belediye Başkanlığına aday olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz” dedi.